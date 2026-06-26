Θάλεια Ματίκα: «Δεν περάσαμε ποτέ κρίση στον γάμο μας»

Η σπάνια αναφορά στον σύζυγό της και η αποκάλυψη για τον γάμο της

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Πηγή: NDP photo Agency

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Η Θάλεια Ματίκα άνοιξε την καρδιά της μπροστά στις κάμερες και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σχέση της με τον Τάσο Ιορδανίδη, κάνοντας μια εξομολόγηση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής περιοδείας τους, η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στην κάμερα του Happy Day και αποκάλυψε το μεγάλο «μυστικό» πίσω από τον γάμο τους.

Θάλεια Ματίκα: «Έχω κι εγώ τα σκοτάδια μου, αλλά τελικά η ζωή είναι αυτή!»

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας και, όπως φαίνεται, συνεχίζει να απολαμβάνει μια σχέση χωρίς τις έντονες αναταράξεις που συνήθως συνοδεύουν έναν μακροχρόνιο γάμο.

Ιορδανίδης: Το άγνωστο περισταστικό με τη Θάλεια Ματίκα - «Τρελάθηκα»

Θάλεια Ματίκα: «Δεν έχουμε περάσει κρίση – Είναι και λαχείο»

Όταν ρωτήθηκε αν η σχέση τους πέρασε ποτέ δύσκολες φάσεις, η Θάλεια Ματίκα έδωσε μια απάντηση που εξέπληξε πολλούς: «Όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, όχι, δεν έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας. Είναι και λαχείο αυτά, είναι τυχερά.»

Η εξομολόγησή της προκάλεσε αίσθηση, αφού παραδέχτηκε πως εκτός από την προσπάθεια που απαιτεί μια σχέση, υπάρχει και ο παράγοντας της τύχης, ο οποίος –όπως τόνισε– έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δική τους κοινή πορεία.

Η χιουμοριστική ατάκα για τη Ζωή Κρονάκη

Η ηθοποιός δεν έκρυψε και την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει για τη συνεργάτιδα του συζύγου της, Ζωή Κρονάκη, απαντώντας με το γνωστό της χιούμορ.

«Έχει φοβερή συμβία τηλεοπτική, την Ζωή Κρονάκη την οποία την αγαπώ πολύ. Τους αγαπώ μαζί πολύ. Δεν μπαίνω εγώ ανάμεσα, δεν χωρίζω τα ζευγάρια! Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος.»

 

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ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΤΙΚΑ
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ΤΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
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