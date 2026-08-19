Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει να μοιράζεται εικόνες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, με νέες αναρτήσεις που τη δείχνουν να ποζάρει με μαγιό δίπλα στη θάλασσα.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε τη δείχνουν πιο σέξι από ποτέ με φόντο το ηλιοβασίλεμα, το γαλάζιο της θάλασσας και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η παρουσιάστρια του Mega περνάει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχοντας στο πλευρό της φίλους και συνεργάτες. Στην Κέρκυρα, όπου συνεχίζει τις διακοπές της, μοιράζεται συχνά υλικό από την καθημερινότητά της στο νησί, πριν επιστρέψει στην Αθήνα για την προετοιμασία της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Οι εικόνες της ανάρτησή της, τη δείχνουν χαλαρή και ανανεωμένη, να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Κέρκυρα.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Το σχόλιο της Δανάης Βαρθολομάτου

Ανάμεσα στα σχόλια που συγκέντρωσε η νέα ανάρτηση από την Κέρκυρα, ξεχώρισε εκείνο της Δανάης Βαρθολομάτου, συντρόφου του Κωνσταντίνου Βασάλου. Η ίδια έγραψε: «Okkkk 🔥🥵❤️», σχολιάζοντας το πόσο... hot θεωρεί την παρουσιάστρια.

Η παρουσία της Δανάης Βαρθολομάτου στα σχόλια συνδέεται και με το γεγονός ότι αυτές τις ημέρες βρίσκεται επίσης στην Κέρκυρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τη Σίσσυ Χρηστίδου και την υπόλοιπη παρέα τους.

Η παρέα στην Κέρκυρα κι η απόδραση στους Αντίπαξους

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ιόνιο, η παρέα πραγματοποίησε και θαλασσινή εξόρμηση στους Αντίπαξους. Σε υλικό από τις διακοπές τους, η Σίσσυ Χρηστίδου και η Δανάη Βαρθολομάτου πόζαραν μαζί, δείχνοντας ότι περνούν χρόνο ως κοινή παρέα στο νησί.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος διατηρούν στενή φιλική σχέση, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από την πολυετή τηλεοπτική τους συνεργασία. Στο ίδιο περιβάλλον κινείται και η Δανάη Βαρθολομάτου, η οποία σχολίασε δημόσια τη νέα ανάρτηση της παρουσιάστριας.