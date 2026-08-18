Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της

Η βραδινή έξοδος στο εστιατόριο που διατηρεί ο Στέφανος Νεδέλκος

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Η Σίσσυ Χρηστίδου «φόρτισε» μπαταρίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στην Κέρκυρα για να είναι κοντά στον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο.
  • Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το εστιατόριο του Νεδέλκου και ανάρτησε σχετικά στα social media.
  • Ο Νεδέλκος αναδημοσίευσε το story της, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της.
  • Αυτή είναι η πρώτη γνωστή σχέση της Χρηστίδου μετά το διαζύγιό της.
  • Η Χρηστίδου προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

Τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας επιλέξει ως τελευταίο σταθμό την πανέμορφη Κέρκυρα. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Το sexy και πολύχρωμο μπικίνι της στην πισίνα της Κέρκυρας

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, αφού πρώτα περιηγήθηκε σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς, επέστρεψε στο νησί των Φαιάκων, εκεί όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου!

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου!

Το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου, η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το εστιατόριο του αγαπημένου της και δεν δίστασε να προχωρήσει σε μια σχετική ανάρτηση στα social media, κάνοντας tag τόσο το μαγαζί όσο και τον ίδιο. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Νεδέλκος αναδημοσίευσε το story της στον προσωπικό του λογαριασμό, επιβεβαιώνοντας διακριτικά την παρουσία της εκεί.

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Σίσσυ Χρηστίδου: Για φαγητό στο εστιατόριο του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, στην Κέρκυρα

Σίσσυ Χρηστίδου: Για φαγητό στο εστιατόριο του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, στην Κέρκυρα

Αν και οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν τις κοινές φωτογραφίες ή τις δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή, η μικρή αυτή διαδικτυακή κίνηση ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το διαζύγιό της που γίνεται γνωστή κάποια σχέση της παρουσιάστριας. Η ίδια, παρόλο που επιδιώκει να προστατεύει την ιδιωτικότητά της, φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη νέα περίοδο στη ζωή της χωρίς να ενοχλείται από τα φώτα της δημοσιότητας.

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ΣΙΣΣΥ ΧΗΣΤΙΔΟΥ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ
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