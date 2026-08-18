Τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας επιλέξει ως τελευταίο σταθμό την πανέμορφη Κέρκυρα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, αφού πρώτα περιηγήθηκε σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς, επέστρεψε στο νησί των Φαιάκων, εκεί όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου!

Το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου, η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το εστιατόριο του αγαπημένου της και δεν δίστασε να προχωρήσει σε μια σχετική ανάρτηση στα social media, κάνοντας tag τόσο το μαγαζί όσο και τον ίδιο. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Νεδέλκος αναδημοσίευσε το story της στον προσωπικό του λογαριασμό, επιβεβαιώνοντας διακριτικά την παρουσία της εκεί.

Σίσσυ Χρηστίδου: Για φαγητό στο εστιατόριο του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, στην Κέρκυρα

Αν και οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν τις κοινές φωτογραφίες ή τις δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή, η μικρή αυτή διαδικτυακή κίνηση ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το διαζύγιό της που γίνεται γνωστή κάποια σχέση της παρουσιάστριας. Η ίδια, παρόλο που επιδιώκει να προστατεύει την ιδιωτικότητά της, φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη νέα περίοδο στη ζωή της χωρίς να ενοχλείται από τα φώτα της δημοσιότητας.