Στους Αντίπαξους βρέθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια, μετά τη Χαλκιδική όπου πέρασε χρόνο με την οικογένειά της, ταξίδεψε στην Κέρκυρα, έχοντας στην παρέα της τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου.

Η παρέα επιβιβάστηκε σε σκάφος και έκανε μια ημερήσια εξόρμηση στους Αντίπαξους, απολαμβάνοντας τα καταγάλανα νερά και το ξεχωριστό τοπίο της περιοχής. Δεν έλειψαν οι βουτιές, οι βόλτες στη θάλασσα, αλλά και οι δραστηριότητες.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν εκείνες με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τη Δανάη Βαρθολομάτου να κάνουν SUP, χαμογελώντας στον φακό και απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε μέσα από τα Instagram stories της στιγμιότυπα από την εξόρμηση, δίνοντας μια γεύση από τις ξέγνοιαστες ημέρες που περνά μαζί με την παρέα της.

Με τις καλοκαιρινές διακοπές να συνεχίζονται, η παρουσιάστρια εκμεταλλεύεται τις τελευταίες ημέρες πριν επιστρέψει στο απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα.