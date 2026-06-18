Τρελή ζέστη, μια χαδιάρα γάτα (τη βλέπετε σε μερικά πλάνα να κόβει βόλτες) και μια χαμογελαστή και πολύ όμορφη Θάλεια Ματίκα να μας υποδέχεται στο όμορφο σπίτι της.

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο σπιτικό μου και που δεν χρειάζεται να πάω κάπου αλλού με αυτή τη ζέστη! Παρόλα αυτά βάφτηκα, ντύθηκα...» λέει με χιούμορ, ένα χιούμορ που δεν την εγκαταλείπει σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας. Παρότι αυτή την περίοδο, μαζί με τον σύζυγό της Τάσο Ιορδανίδη βρίσκεται σε δημιουργικό πυρετό, αφού ετοιμάζει βαλίτσες για τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης Θέλω να σου κρατώ το χέρι, που κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Βράχων στις 23 Ιουνίου.

Η Θάλεια Ματίκα είναι μια από τις ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της /Φωτογραφία Instagram

Μετά από πέντε χρόνια sold-out εμφανίσεων στο Θέατρο Άλφα, όπου η Θάλεια δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στη σκηνοθεσία, ένα project που, αν και της φέρνει δημιουργικό άγχος, τη γοητεύει απίστευτα. «Παίρνεις μια τεράστια ευθύνη, έχεις ευθύνη ενός συνόλου, αλλά εμένα έτσι μου... αρέσει», εξομολογείται. Στη συγκεκριμένη δουλειά σκηνοθετεί και τον εαυτό της, κάτι που έγινε πιο εύκολα αφού το έργο είναι άκρως προσωπικό και γραμμένο από τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη. «Έγραψε πάνω σε μένα για εμένα το ρόλο. Ήταν οικογενειακή υπόθεση», λέει με ένα ζεστό χαμόγελο, ξεκαθαρίζοντας ότι δε είναι επαγγελματίας σκηνοθέτης.

Ο Τάσος Ιορδανίδης κι η Θάλεια Ματίκα περιοδεύουν με την τεράστια θεατρική τους επιτυχία, Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Η κοινή τους πορεία στο θέατρο, αναμφίβολα κρύβει κι ένα επιχειρηματικό ρίσκο, με τη Θάλεια να περιγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια τα πάνω και τα κάτω της δουλειάς: «Αν μια παράσταση έχει επιτυχία, με χαρά. Αν έχει αποτυχία, με πολλή λύπη». Αυτή την περίοδο, πάντως, το ζευγάρι είναι καλλιτεχνικά στα καλύτερά του, καθώς η ανταπόκριση του κοινού τούς χαρίζει ηρεμία, κάτι που, όπως παραδέχεται, δε συμβαίνει πάντα. Με βαθιά συγκίνηση θυμάται και τον σπουδαίο Στέφανο Λιναίο, ο οποίος μαζί με την Έλλη Φωτίου αποτέλεσαν έναν «φωτεινό φάρο» στη ζωή τους, στηρίζοντάς τους έμπρακτα στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. «Ο Στέφανος Ληναίος μας προσέφερε το Θέατρο Άλφα ως μια τεράστια αγκαλιά όταν ο Τάσος κι εγώ βρισκόμασταν σε πολύ δυσχερή οικονομική κατάσταση. Ήρθε ο κορωνοϊός και μας είπε να μην αγχωνόμαστε για τίποτα κι ότι αυτός είναι εδώ μαζί με την κυρία Έλλη (σ.σ. την ηθοποιό Έλλη Φωτίου). Μας στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή, κι εμπράκτως και με τις συμβουλές τους», είπε σχετικά.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στην εποχή που την αγαπήσαμε μέσα από το Μη μου λες αντίο, η Θάλεια κάνει το δικό της focus στο πέρασμα του χρόνου. Φέτος κλείνει τα 48 της χρόνια και, αν και νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη για την υπέροχη οικογένειά της, δεν κρύβει τις ανασφάλειές της. «Δεν μπορώ να πω ότι δε με επηρεάζει το γεγονός ότι φέτος κλείνω αισίως τα 48, ότι είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη κι η ψυχοσωματική σε μια γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή την ηλικία. Έχω κι εγώ τα σκοτάδια μου, τις δυσκολίες μου αλλά εντάξει, νομίζω ότι η ζωή τελικά είναι αυτή» εξομολογήθηκε, προσθέτοντας πως η σκληρή επικαιρότητα της έχει στερήσει την ανεμελιά των 20.

Παλιότερη φωτογραφία της οικογένειας Ματίκα-Ιορδανίδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όσο για το Θέλω να σου κρατώ το χέρι, μας υπόσχεται μια παράσταση γεμάτη συναίσθημα, όπου «δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε βρούμε κάπου, να μη ταυτιστείς». Μάλιστα, θυμάται με γέλιο την πρώτη φορά που την είδαν τα παιδιά της και το... τραύμα τους, αφού πίστεψαν ότι οι καυγάδες επί σκηνής ήταν αληθινοί και ξέσπασαν σε κλάματα! Πλέον, βέβαια, ως γνήσια Gen Z παιδιά, δεν ασχολούνται καθόλου με την τηλεόραση, ούτε καν με την πρόσφατη επιτυχία της μαμάς στη σειρά Ο Γιατρός, αφού το δικό τους timeline περιλαμβάνει μόνο YouTube.

Τη Θάλεια Ματίκα απολαμβάναμε στην τηλεοπτική σειρά του Alpha, Ο Γιατρός /Φωτογραφία Alpha

Κλείνοντας, η Θάλεια απάντησε και για την τηλεοπτική επιτυχία του Τάσου Ιορδανίδη στην ΕΡΤ δίπλα στη Ζωή Κρονάκη, τονίζοντας με γέλια ότι: «Αυτό το δίδυμο δε θα σπάσει σύντομα». Θα έκανε, άραγε, μια lifestyle εκπομπή μαζί του; «Με χαρά μεγάλη!», απαντά, αν κι αστειεύεται για τα τηλεοπτικά πρότυπα: «Μπορεί να είμαι και πιο μεγάλη ηλικιακά, μπορεί να θέλουν πιο νέα κορίτσια». Προς το παρόν, πάντως, το δικό της ημερολόγια γράφει μόνο «περιοδεία», μια μεγάλη καλοκαιρινή περιπέτεια που τον Αύγουστο θα περιλαμβάνει non-stop ταξίδια μαζί με όλη της την οικογένεια.

Η Θάλεια Ματίκα κι ο Τάσος Ιορδανίδης περιοδεύουν ανά την Ελλάδα με την παράσταση Θέλω να σου κρατάω το χέρι, σε κείμενο του Τάσου Ιορδανίδη και σκηνοθεσία της Θάλειας Ματίκα.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας το θέατρο Βράχων την Τρίτη 23/6. Δεύτερη παράσταση την Πέμπτη 25/6 στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, ενώ την Παρασκευή 26/6 παίζουν στο Βεάκειο Θέατρο στον Πειραιά. Αμέσως μετά φεύγουν εκτός Αθηνών.

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα

Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021-22), Ελίνα Γιουνανλή (2022-23)

Official Trailer: Jaco and the Magic beans

Video (Στιγμιότυπα παράστασης): Liccorice Pizza

Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Διεύθυνση θεάτρου: Μανώλης Φραγκάκης

Εισιτήρια στα ταμεία των θεάτρων και μέσω της more.com: ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΧΕΡΙ | Εισιτήρια online! | More.com

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης