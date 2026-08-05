Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Νόννας μητρός Γρηγορίου Θεολόγου.

Γυναίκα, εξόχου αρετής, αγάπης και ευσεβείας· μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός από τους Τρεις Ιεράρχες. Η μνήμη της εορτάζεται στις 5 Αυγούστου.

Η Νόννα με επιμονή και υπομονή κατόρθωσε να μεταστρέψει στην Ορθοδοξία τον αιρετικό σύζυγό της Γρηγόριο, ο οποίος στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Ναζιανζού. Ο Γρηγόριος ανήκε αρχικά στην αίρεση των Υψισταρίων, η οποία δεχόταν τον Ύψιστο μονοπρόσωπο και δεν πίστευε στην Τριαδικότητά του.

Αγία Νόννα

Αγία Νόννα

Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά, που και τα τρία αγίασαν: τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό ή Θεολόγο (25 Ιανουαρίου), τον Καισάριο (9 Μαρτίου) και τη Γοργονία (23 Φεβρουαρίου).

Η Αγία Νόννα πέθανε πλήρης ημερών το 374, λίγο μετά τον σύζυγό της.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νόννα, Νόνα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:31 και θα δύσει στις 20:30. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 59 λεπτά.

 Σελήνη 21.4 ημερών

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