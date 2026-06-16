Ιορδανίδης: Το άγνωστο περισταστικό με τη Θάλεια Ματίκα - «Τρελάθηκα»

Το σχόλιο που στεναχώρησε την κόρη του & η σχέση του με τη Σοφία Βογιατζάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Ιορδανίδης αποκάλυψε ότι δεν θα ξαναδώσουν κοινή τηλεοπτική συνέντευξη με τη Θάλεια Ματίκα λόγω αρνητικών σχολίων που διάβασε η κόρη του.
  • Η Θάλεια Ματίκα τον στήριξε οικονομικά στην αρχή της καριέρας του, προσφέροντάς του να δουλέψουν μαζί χωρίς αμοιβή.
  • Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 15 χρόνια και μαζί 18, με τον Ιορδανίδη να εκφράζει τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του.
  • Η Σοφία Βογιατζάκη τον ενθάρρυνε να γίνει ηθοποιός και τον προετοίμασε για τις εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο, όπου πέρασε με την πρώτη.

Τον λόγο που αποφάσισαν με τη Θάλεια Ματίκα να μη ξαναδώσουν κοινή τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά και ένα άγνωστο περιστατικό με τη σύζυγό του όταν πρωτογνωρίστηκαν, αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα

«Μια φορά είχε σκιστεί η ψυχή μου. Η τελευταία μας κοινή συνέντευξη ήταν με τη Θάλεια στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου και μάλιστα από τότε είπαμε ότι δε θα ξαναβγούμε μαζί. Σε αυτήν είπαμε ότι είμαστε καλά, τέλος πάντων, κτλ. Αφού είμαστε! Λοιπόν και βγαίνουν κάποια σχόλια, τα οποία, εντάξει, εμείς περιμέναμε ότι κάποια θα είναι αρνητικά, μες στο παιχνίδι είναι. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου κάποια στιγμή για να παίξει ένα παιχνίδι και μπαίνει, τέλος πάντων, και κοιτάει και... κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασε, ας πούμε, ότι τώρα μας πουλάνε φούμαρα και αυτοί είναι έτοιμοι για χωρίσματα… Τέτοια πράγματα», είπε ο ηθοποιός στην εκπομπή The 2night Show.

«Η κακή κριτική δε με ενοχλεί καθόλου. Δηλαδή, όσον αφορά στην κακή, μπορεί να με κινητοποιήσει, ειλικρινά, να με “τσαμπουκαλέψει” ξέρεις, ώστε να πάω με ακόμα μεγαλύτερη ορμή στη δουλειά μου και όσον αφορά στο μετερίζι της παρουσίασης και όσον αφορά στο μετερίζι της υποκριτικής», συμπλήρωσε. 

Το ζευγάρι είναι μαζί 18 χρόνια εκ των οποίων τα 15 παντρεμένοι. Ο Τάσος Ιορδανίδης περιέγραψε πώς γνώρισε τη σύζυγό του και τη γενναιόδωρη κίνηση που έκανε εκείνη, όταν ακόμη τότε ο ίδιος ήταν στο ξεκίνημά του. 

Δύο χρόνια αφότου τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Εθνικού, είχε ξεκινήσει τις πρώτες παραγωγές στο θέατρο. «Μία από τις πρώτες δουλειές και κομβική ας πούμε δουλειά που έκανα, ήταν το «Δάσος» του Mamet, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη. Έτσι γνώρισα και τη Θάλεια. Λοιπόν, δεν είχα μία, όταν λέμε μία μία.

Ιορδανίδης: Το άγνωστο περισταστικό με τη Θάλεια Ματίκα - «Τρελάθηκα»

Η Θάλεια ήταν τότε στις δόξες της, τις τηλεοπτικές ειδικά, κι έρχεται και μου λέει: “Δε θα πάρω από σένα λεφτά. Δεν είναι δυνατόν, μου λέει, να πάρω λεφτά από ένα παιδί που έρχεται και μου εκφράζεται ότι έχει ένα όνειρο, ένα όραμα, και γουστάρω και τον ρόλο. Πάμε να το κάνουμε. Τρελάθηκα. E, δεν ήτανε μόνο αυτό που ερωτεύτηκα σε εκείνη. Είδα ένα μέρος της ψυχής της και έχω επαληθευτεί μέχρι σήμερα από την πρώτη άποψη που είχα», εξομολογήθηκε. 

Ιορδανίδης: Η Σοφία Βογιατζάκη με έπεισε να γίνω ηθοποιός

Ο Τάσος Ιορδανίδης σπούδασε γαλλική φιλολογία. Με το θέατρο είχε επαφή όταν συμμετείχε στις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου για να χάνει μάθημα. Όπως αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Σοφία Βογιατζάκη τον παρότρυνε να γίνει ηθοποιός, τον προετοίμασε για τις εξετάσεις στο Εθνικό, όπου και πέρασε με την πρώτη. 

Αλίνα Κωτσοβούλου- Θάλεια Ματίκα- Σοφία Βογιατζάκη- Τάσος Ιορδανίδης, σε βραδινή έξοδο, το 2008/ ΝDP

Αλίνα Κωτσοβούλου- Θάλεια Ματίκα- Σοφία Βογιατζάκη- Τάσος Ιορδανίδης, σε βραδινή έξοδο, το 2008/ ΝDP

«Ήμασταν διακοπές στην Καβάλα και ήμουν ο γελωτοποιός της παρέας. Μου λέει “πρέπει να γίνεις ηθοποιός, φίλε”. Η Σοφία, πάνω που κάναμε τις πλάκες μας, τα αστεία μας, μου λέει “θα πας να δώσεις εξετάσεις”. Mε πείθει, πάω να δώσω εξετάσεις, η Σοφία με προετοίμασε τότε και πέρασα με την πρώτη στο Εθνικό», αποκάλυψε. 

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