Η Μυριέλλα Κουρεντή εξομολογείται : «Μου έστειλε την απάντηση η Παναγιά»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού μέσα από το προφίλ της στο TikTok

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μυριέλλα Κουρεντή μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία με την πίστη μέσω TikTok, αναφερόμενη σε δύσκολες στιγμές της ζωής της.
  • Προσευχόταν για έναν πνευματικό καθοδηγητή και η απάντηση ήρθε από δύο άτομα που της υπέδειξαν τον ίδιο ιερομόναχο.
  • Η αναζήτησή της επιβεβαιώθηκε όταν και η μητέρα της της πρότεινε τον ίδιο πνευματικό, χωρίς να γνωρίζουν οι δύο προτείνοντες μεταξύ τους.
  • Η πρώτη συνάντηση με τον πνευματικό της ήταν καθοριστική, με την ατάκα του να της αλλάζει τη ζωή.
  • Η Κουρεντή τόνισε ότι η αγιοσύνη είναι προσιτή και ότι η πίστη της την έχει στηρίξει σημαντικά.

Μια βαθιά προσωπική αναφορά στη σχέση της με την πίστη έκανε η Μυριέλλα Κουρεντή, μέσα από βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok δύο ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου. Είμαι παιδί του Θεού»

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια περιέγραψε τι συνέβη, όπως λέει, πριν από τρία χρόνια, όταν βρισκόταν σε δύσκολη πνευματικά και σωματικά περίοδο και αναζητούσε έναν άνθρωπο για να εξομολογείται και να καθοδηγείται πνευματικά.

Στο βίντεο, εξήγησε ότι για έναν ολόκληρο μήνα προσευχόταν κάθε βράδυ στην Παναγία, ζητώντας να της φανερωθεί ο κατάλληλος πνευματικός. Όπως ανέφερε, η απάντηση ήρθε μέσα από δύο διαφορετικά πρόσωπα του περιβάλλοντός της, που δεν είχαν σχέση μεταξύ τους, αλλά της υπέδειξαν τον ίδιο ιερομόναχο.

Η Μυριέλλα Κουρεντή εξομολογείται : «Μου έστειλε την απάντηση η Παναγιά»

Η ανάρτηση της Μυριέλλας Κουρεντή στο TikTok

Η ίδια περιέγραψε αναλυτικά την εμπειρία της, λέγοντας: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε –χωρίς να ξέρω γιατί– τη μεγαλύτερη οικειότητα την είχα με την Παναγιά, τη μανούλα μας. Οπότε αποφάσισα να βάλω στην προσευχή μου το αίτημά μου και της ζητούσα κάθε βράδυ, για έναν ολόκληρο μήνα, να μου στείλει έναν αληθινά πνευματικό άνθρωπο, όπως ο γέροντας αυτός, να πηγαίνω να εξομολογούμαι αλλά και να με καθοδηγεί πνευματικά, γιατί το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και το έχω μεγάλη ανάγκη. Πιστεύω ότι θα το έχω όλη μου τη ζωή πλέον. Κατάλαβα ότι είναι πολλά που δεν πρέπει να αφήνουμε πάνω μας, αλλά πρέπει να τα εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού. Κι ένας αληθινά χαρισματικός γέροντας είναι τα χέρια του Θεού. Οπότε προσευχόμουν έναν ολόκληρο μήνα και μια μέρα πηγαίνω σε μια φίλη μου και της εξομολογούμαι για πρώτη φορά –και μάλιστα της ζήτησα να μη με κοροϊδέψει– ότι θέλω να βρω έναν πνευματικό, να πηγαίνω να εξομολογούμαι. Και με το που της το λέω, μου λέει: “Γιατί δεν πας στον δικό μου, που είναι δίπλα στο σπίτι σου;”. Της λέω: “Ορίστε;”. Μου λέει: “Ναι, τον λένε έτσι, είναι ιερομόναχος από το Άγιο Όρος, πνευματικός γέροντάς του ήταν ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, που έχει αγιάσει, αλλά θα τον αγιοκατατάξει η Εκκλησία σύντομα».

Γενέθλια για την Μυριέλλα Κουρεντή: Οι ευχές του John Λυγνού

Στη συνέχεια, η Μυριέλλα Κουρεντή ανέφερε ότι, επιστρέφοντας στο σπίτι, άκουσε από τη μητέρα της ότι είχε λάβει την ίδια υπόδειξη από άλλο πρόσωπο. Όπως σημείωσε, αυτό ήταν το στοιχείο που της ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η προσευχή της είχε εισακουστεί. 

Η Μυριέλλα Κουρεντή στον τελικό του Survivor το 2022

Η Μυριέλλα Κουρεντή στον τελικό του Survivor το 2022 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πώς περιέγραψε την αναζήτηση πνευματικού

Η ίδια είπε: «Πάω σπίτι μου και λέω στη μαμά μου: “Μαμά, μαμά, βρήκα πνευματικό” και μου λέει: “Περίμενε, σου βρήκα εγώ”. Και λέω: “Εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Και μου λέει: “Και εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Τη ρώτησα πώς τον λένε και μου είπε τον ίδιο. Της τον πρότεινε ένας φίλος μου, ο Γιώργος, που έχω να τον δω πολλά χρόνια και τον είδε η μητέρα μου στο σούπερ μάρκετ. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Η Μαρκέλλα με τον Γιώργο. Οπότε μου την έστειλε την απάντηση η Παναγιά και μάλιστα ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου».

Κουρεντή: «Έγραφαν ότι είχα σχέση και την κεράτωνα και ότι είμαι έγκυος»

Στο ίδιο βίντεο, η ηθοποιός μίλησε και για την πρώτη της συνάντηση με τον πνευματικό που της υπέδειξαν. Όπως περιέγραψε, η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της.

Η Μυριέλλα Κουρεντή δε σταματάει να τραγουδάει...

«Θυμάμαι να πηγαίνω πρώτη φορά και να χτυπάει η καρδιά μου τόσο δυνατά…Μπήκα να εξομολογηθώ στις 11 το βράδυ. Δε θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη στιχομυθία που είχα με τον Γέροντά μου, που με ρώτησε πώς με λένε. Του είπα το όνομά μου και με ρώτησε πότε γιορτάζω. Του είπα ότι η γιαγιά μου το γιόρταζε τον 15Αύγουστο με την Παναγία, αλλά δεν υπάρχει Αγία Μυριέλλα. Με κοίταξε και μου είπε, “Ωραία, καιρός να κάνουμε”… Εμένα. Να εννοεί εμένα, την πιο αμαρτωλή από όλους. Αυτή η ατάκα μου άλλαξε τη ζωή. Συνειδητοποίησα ότι η αγιοσύνη δεν είναι κάτι άπιαστο…», πρόσθεσε η Μυριέλλα Κουρεντή.

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