Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου. Είμαι παιδί του Θεού»

Μυριέλλα Κουρεντή: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Καλο Μεσημεράκι λίγο μετά την αποχώρησή της από το Survivror, τον Απρίλιο του 2022

Πιο κοντά στον δρόμο του Θεού έχει έρθει η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Μυριέλλα Κουρεντή, την οποία θυμόμαστε και από τη συμμετοχή της στο Survivor πριν από τρία χρόνια.

@myriellakourenti Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ στον ΠΕΙΡΑΙΆ, απέναντι απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υποδέχτηκε τα τίμια ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων 10 της Κρήτης κ της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε κ να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου. ♬ original sound - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

Το υλικό που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok από το 2024 σχετίζεται με τη Χριστιανοσύνη. Μέσα από μικρά βίντεο, η Μυριέλλα Κουρεντή αναφέρεται στη δύναμη της Προσευχής, σε διδάγματα από τον βίο αγίων, σε θαύματα Αγίων, αλλά και στον πνευματικό της κ.ά.

Η Μυριέλλα Κουρεντή σε μια από τις εικόνες στο τελευταίο της βίντεο στο TikTok

Στο πιο πρόσφατο βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, αναφέρει: «Συνήθιζα να ζω για το χειροκρότημα των ανθρώπων, παγιδευμένη στον κύκλο της «προσαρμογής» και της αναζήτησης επιβεβαίωσης από έναν κόσμο που δεν είχε ποτέ αρκετά να δώσει. Αλλά τότε ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε. Έσπασε τις αλυσίδες της ευχαρίστησης των ανθρώπων και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με την τέλεια Ειρήνη Του. Τελικά σταμάτησα να ψάχνω την αξία μου στις συμπάθειες και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη».

Η Μυριέλλα Κουρεντή σε μια από τις εικόνες στο τελευταίο της βίντεο στο TikTok

Πριν από περίπου έναν χρόνο κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο KSANA. «Εκείνος η μοναδική Αλήθεια και η αναγέννηση που φέρνει ο θάνατος του παλιού εαυτού μας μέσω Του… Νέα κυκλοφορία 🎶🎶🎶 Μοιραστείτε το… Καλή Ανάσταση να έχουμε και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας συγχωρεί όλους…!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Σε άλλο βίντεο, δημοσιεύει ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης», με τον βίο και διδάγματα της νέας Οσίας Γαβρηιλίας. Αυτό ήταν που τη μεταμόρφωσε όταν το πρωτοδιάβασε, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η δυνατή σχέση της με τον Θεό χρονολογείται και παλαιότερα, όταν τον Δεκαπενταύγουστο του 2020, με μια ανάρτηση ανήμερα της γιορτής της εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της στην Παναγία και την παράκλησή της να έχει καλά όλο τον κόσμο.

Η Μυριέλλα Κουρεντή πραγματοποιεί live εμφανίσεις με τον επί χρόνια συνεργάτη της John Lygnos.