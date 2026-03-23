Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου. Είμαι παιδί του Θεού»

Oι αναρτήσεις και τα βίντεο στο TikTok

23.03.26 , 18:07 Μασάζ, Γυμναστήρια Κι Εστίαση Οι Επιχειρήσεις Των Μελών Του Κυκλώματος
23.03.26 , 17:55 Zeekr 7GT: Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα - Τιμές
23.03.26 , 17:52 Νηστεία χωρίς ρίσκο: Τι πρέπει να προσέξεις αν έχεις αναιμία
23.03.26 , 17:48 Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά
23.03.26 , 17:43 Τσαγκαράκης: «Δεν έχει πουλήσει πλαστούς πίνακες»
23.03.26 , 17:23 Μπέττυ Μαγγίρα on fire! Ξεσήκωσε τους πάντες με τον χορό της
23.03.26 , 17:18 Πόλεμος Ιράν: Πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά
23.03.26 , 17:05 Δένδιας: Περνάμε σε νέα εποχή με την Ασπίδα του Αχιλλέα
23.03.26 , 17:05 Συνελήφθη Οδηγός Σχολικού Για Καλλιέργεια, Εμπορία Και Χρήση Κάνναβης
23.03.26 , 17:00 Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
23.03.26 , 16:51 Θρίλερ Στη Βουλιαγμένη: Συνεχίζονται Οι Έρευνες Για Τον Δύτη
23.03.26 , 16:30 «Ξέρεις Πολλούς;»: Η νέα επιτυχία του Πάνου Κιάμου με άρωμα σύγχρονου έρωτα
23.03.26 , 16:04 Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου. Είμαι παιδί του Θεού»
23.03.26 , 15:52 Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ιδρυτής του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι
23.03.26 , 15:43 Τέμπη: Λιποθυμίες στη δίκη - Προειδοποιούν για αποχή συγγενείς & δικηγόροι
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα
«Θα δούμε μεγάλα ονόματα της showbiz με χειροπέδες για το κύκλωμα απάτης»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 23.03.26, 16:02
Μυριέλλα Κουρεντή: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Καλο Μεσημεράκι λίγο μετά την αποχώρησή της από το Survivror, τον Απρίλιο του 2022
  • Η Μυριέλλα Κουρεντή, ηθοποιός και τραγουδίστρια, έχει στραφεί προς τη Χριστιανοσύνη, δημοσιεύοντας σχετικά βίντεο στο TikTok.
  • Αναφέρει ότι βρήκε την ελευθερία και την αξία της μέσω της πίστης της στον Θεό, αποδεσμευόμενη από την ανάγκη επιβεβαίωσης από τους άλλους.
  • Προωθεί το τραγούδι της 'KSANA', που σχετίζεται με την αναγέννηση μέσω της πίστης.
  • Δημοσιεύει διδάγματα από αγίους και πνευματικά κείμενα, όπως 'Η Ασκητική της Αγάπης'.
  • Η σχέση της με τον Θεό είναι μακροχρόνια και εκφράζει ευγνωμοσύνη στην Παναγία.

Πιο κοντά στον δρόμο του Θεού έχει έρθει η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Μυριέλλα Κουρεντή, την οποία θυμόμαστε και από τη συμμετοχή της στο Survivor πριν από τρία χρόνια. 

@myriellakourenti

Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ στον ΠΕΙΡΑΙΆ, απέναντι απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υποδέχτηκε τα τίμια ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων 10 της Κρήτης κ της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε κ να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου.

♬ original sound - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

Το υλικό που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok από το 2024 σχετίζεται με τη Χριστιανοσύνη. Μέσα από μικρά βίντεο, η Μυριέλλα Κουρεντή αναφέρεται στη δύναμη της Προσευχής, σε διδάγματα από τον βίο αγίων, σε θαύματα Αγίων, αλλά και στον πνευματικό της κ.ά.

@myriellakourenti Ολοζώντανο Θαύμα Του Θεού ο Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης και ο Βιος του!!! Να μας σκεπάζει η Χάρη του… ☦️💜🪽 #fy #fyp #agiosporfurios #porfyrios #agios #osios #orthodox #christianity #saintporfyrios #saint #greece #faith #χριστιανισμός #ορθοδοξια #κυριε_ιησού_χριστε_ελεησον_με #αγιοςπορφυριος #πορφυριος #καυσοκαλυβιτης #αγιος ♬ πρωτότυπος ήχος - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

Στο πιο πρόσφατο βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, αναφέρει: «Συνήθιζα να ζω για το χειροκρότημα των ανθρώπων, παγιδευμένη στον κύκλο της «προσαρμογής» και της αναζήτησης επιβεβαίωσης από έναν κόσμο που δεν είχε ποτέ αρκετά να δώσει. Αλλά τότε ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε. Έσπασε τις αλυσίδες της ευχαρίστησης των ανθρώπων και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με την τέλεια Ειρήνη Του. Τελικά σταμάτησα να ψάχνω την αξία μου στις συμπάθειες και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη».

Πριν από περίπου έναν χρόνο κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο KSANA.  «Εκείνος η μοναδική Αλήθεια και η αναγέννηση που φέρνει ο θάνατος του παλιού εαυτού μας μέσω Του… Νέα κυκλοφορία 🎶🎶🎶 Μοιραστείτε το… Καλή Ανάσταση να έχουμε και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας συγχωρεί όλους…!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

@myriellakourenti MYRIELLA - KSANA (Official Luric Video) ☦️ Εκείνος η μοναδική Αλήθεια και η αναγέννηση που φέρνει ο θάνατος του παλιού εαυτού μας μέσω Του… Νέα κυκλοφορία 🎶🎶🎶 Μοιραστείτε το… Καλή Ανάσταση να έχουμε και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας συγχωρεί όλους…!!! #myriella #ksana #χριστιανισμός #christianity #κυριε_ιησού_χριστε_ελεησον_με #johnlygnos #myriellakourenti #myriellaandjohn #xristos #god #jesuschristus #pasxa #πασχα ♬ πρωτότυπος ήχος - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

 

@myriellakourenti Από Εκείνον για Εκείνον @MYRIELLA+JOHN #κυριε_ιησού_χριστε_ελεησον_με #christianity #χριστιανισμός #orthodox #χριστουγεννα #christmas #jesussaves #ksana #myriellaandjohn #fy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

Σε άλλο βίντεο, δημοσιεύει ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης», με τον βίο και διδάγματα της νέας Οσίας Γαβρηιλίας. Αυτό ήταν που τη μεταμόρφωσε όταν το πρωτοδιάβασε, αναφέρει χαρακτηριστικά. 

@myriellakourenti Χρόνια Πολλά σε όλους!!! Σήμερα μέρα που είναι σας παραθέτω ένα απόσπασμα που με μεταμόρφωσε όταν το πρωτο ανέγνωσα από το αγαπημένο μου βιβλίο: «Η Ασκητική της Αγάπης» με τον βιο και διδάγματα της νέας μας Οσίας Γαβρηιλίας… Εκδόσεις Πορφύρα Η ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από εμένα 💜🪽 #fy #fyp #fypシ゚ #gerontissagavrihlia #god #jesuschrist #κυριε_ιησού_χριστε_ελεησον_με #ιησουςχριστος #jesusismysavior #trustingod #smile #tears #touch #prayer #love #saints #christianorthodoxy #orthodox #χριστιανισμός #οσια #αγια #αγιαγαβριηλια #οσιαγαβριλια #γεροντισσαγαβριηλια #γεροντισσα #αγαπη #γεροντισσα_γαβριηλια #ηασκητικητησαγαπης #οιπεντεγλωσσες ♬ πρωτότυπος ήχος - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

Η δυνατή σχέση της με τον Θεό χρονολογείται και παλαιότερα, όταν τον Δεκαπενταύγουστο του 2020, με μια ανάρτηση ανήμερα της γιορτής της εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της στην Παναγία και την παράκλησή της να έχει καλά όλο τον κόσμο.

Η Μυριέλλα Κουρεντή πραγματοποιεί live εμφανίσεις με τον επί χρόνια συνεργάτη της John Lygnos.

 

