Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου. Είμαι παιδί του Θεού»

Πιο κοντά στον δρόμο του Θεού έχει έρθει η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Μυριέλλα Κουρεντή, την οποία θυμόμαστε και από τη συμμετοχή της στο Survivor πριν από τρία χρόνια.
Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ στον ΠΕΙΡΑΙΆ, απέναντι απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υποδέχτηκε τα τίμια ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων 10 της Κρήτης κ της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε κ να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου.♬ original sound - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖
Το υλικό που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok από το 2024 σχετίζεται με τη Χριστιανοσύνη. Μέσα από μικρά βίντεο, η Μυριέλλα Κουρεντή αναφέρεται στη δύναμη της Προσευχής, σε διδάγματα από τον βίο αγίων, σε θαύματα Αγίων, αλλά και στον πνευματικό της κ.ά.
@myriellakourenti Ολοζώντανο Θαύμα Του Θεού ο Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης και ο Βιος του!!! Να μας σκεπάζει η Χάρη του… ☦️💜🪽
Στο πιο πρόσφατο βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, αναφέρει: «Συνήθιζα να ζω για το χειροκρότημα των ανθρώπων, παγιδευμένη στον κύκλο της «προσαρμογής» και της αναζήτησης επιβεβαίωσης από έναν κόσμο που δεν είχε ποτέ αρκετά να δώσει. Αλλά τότε ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε. Έσπασε τις αλυσίδες της ευχαρίστησης των ανθρώπων και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με την τέλεια Ειρήνη Του. Τελικά σταμάτησα να ψάχνω την αξία μου στις συμπάθειες και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη».
Πριν από περίπου έναν χρόνο κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο KSANA. «Εκείνος η μοναδική Αλήθεια και η αναγέννηση που φέρνει ο θάνατος του παλιού εαυτού μας μέσω Του… Νέα κυκλοφορία 🎶🎶🎶 Μοιραστείτε το… Καλή Ανάσταση να έχουμε και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας συγχωρεί όλους…!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.
@myriellakourenti MYRIELLA - KSANA (Official Luric Video) ☦️ Εκείνος η μοναδική Αλήθεια και η αναγέννηση που φέρνει ο θάνατος του παλιού εαυτού μας μέσω Του… Νέα κυκλοφορία 🎶🎶🎶 Μοιραστείτε το… Καλή Ανάσταση να έχουμε και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας συγχωρεί όλους…!!!
Σε άλλο βίντεο, δημοσιεύει ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης», με τον βίο και διδάγματα της νέας Οσίας Γαβρηιλίας. Αυτό ήταν που τη μεταμόρφωσε όταν το πρωτοδιάβασε, αναφέρει χαρακτηριστικά.
@myriellakourenti Χρόνια Πολλά σε όλους!!! Σήμερα μέρα που είναι σας παραθέτω ένα απόσπασμα που με μεταμόρφωσε όταν το πρωτο ανέγνωσα από το αγαπημένο μου βιβλίο: «Η Ασκητική της Αγάπης» με τον βιο και διδάγματα της νέας μας Οσίας Γαβρηιλίας… Εκδόσεις Πορφύρα Η ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από εμένα 💜🪽
Η δυνατή σχέση της με τον Θεό χρονολογείται και παλαιότερα, όταν τον Δεκαπενταύγουστο του 2020, με μια ανάρτηση ανήμερα της γιορτής της εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της στην Παναγία και την παράκλησή της να έχει καλά όλο τον κόσμο.
Η Μυριέλλα Κουρεντή πραγματοποιεί live εμφανίσεις με τον επί χρόνια συνεργάτη της John Lygnos.
