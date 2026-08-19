Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του

«Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα...»

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Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τον δημοσιογραφικό κόσμο.

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Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, κάνοντας μια αναδρομή στις στιγμές που έζησαν μαζί.

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Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες, εξομολογούμενος πως ακόμα και σήμερα επιστρέφει στις εκατοντάδες λήψεις που είχαν τραβήξει μαζί ή που του έστελνε ο πατέρας του από τα ταξίδια του.

«Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες. Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα. Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα. Βέβαια αυτό το “πάντα”, τελείωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου. Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο (Ναός Αγίων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

 

Η συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 79 ετών.

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