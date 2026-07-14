Στο Μιλάνο ταξίδεψαν η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, συνδυάζοντας μια σύντομη απόδραση με την πολυαναμενόμενη συναυλία του Bruno Mars.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media στιγμές από το ταξίδι τους, ποζάροντας σε κεντρικά σημεία της ιταλικής πόλης.
Μας έδειξε το casual καλοκαιρινό της look, ενώ δεν έλειψαν οι χαμογελαστές selfies και οι βόλτες στους δρόμους του Μιλάνου.
Σε μία από τις στάσεις τους επισκέφθηκαν κατάστημα, που είχε μια θεματική εγκατάσταση… ένα Spider-Man στο ταβάνι.
Φυσικά, ο βασικός λόγος του ταξιδιού τους ήταν η συναυλία του Bruno Mars, με το ζευγάρι να ανυπομονεί να απολαύσει από κοντά τον παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη.
Μαζί τους είναι και οι φίλοι του δημοσιογράφου Θέμης Γεωργαντάς και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
O δημοσιογράφος δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την ιταλική πόλη και ένα βίντεο από ιταλικό εστιατόριο που επισκέφθηκαν για φαγητό. Η μουσική όμως ήταν πολύ δυνατά. Για την ακρίβεια, έπαιζαν δύο μουσικοί o ένας ακορντεόν και ο άλλος μάλλον το μεγάλο πνευστό, που λέγεται τούμπα και οι θαμώνες δεν μπορούσαν ούτε να ακούσουν τον διπλανό τους.
Σε αυτό το βίντεο, τράβηξε και τη σύντροφό του που έδειχνε να το απολαμβάνει περισσότερο.
Η σχέση του ζευγαριού δε μετρά πολύ καιρό. Έγινε γνωστή περίπου κοντά στα τέλη Μαΐου. Πάντως, το ζευγάρι δεν κρύβει τον έρωτά του και δείχνει να απολαμβάνει το νέο κεφάλαιο που έχουν ανοίξει στην προσωπική τους ζωή.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.