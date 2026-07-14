Έλενα Tσαγκρινού: Τα βίντεο από το ταξίδι της στο Μιλάνο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα/ instagram

Στο Μιλάνο ταξίδεψαν η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, συνδυάζοντας μια σύντομη απόδραση με την πολυαναμενόμενη συναυλία του Bruno Mars.

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media στιγμές από το ταξίδι τους, ποζάροντας σε κεντρικά σημεία της ιταλικής πόλης.

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Μας έδειξε το casual καλοκαιρινό της look, ενώ δεν έλειψαν οι χαμογελαστές selfies και οι βόλτες στους δρόμους του Μιλάνου.

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Σε μία από τις στάσεις τους επισκέφθηκαν κατάστημα, που είχε μια θεματική εγκατάσταση… ένα Spider-Man στο ταβάνι.

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Φυσικά, ο βασικός λόγος του ταξιδιού τους ήταν η συναυλία του Bruno Mars, με το ζευγάρι να ανυπομονεί να απολαύσει από κοντά τον παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη.

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

Μαζί τους είναι και οι φίλοι του δημοσιογράφου Θέμης Γεωργαντάς και Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Tσαγκρινού - Κωνσταντάρας: Το ταξίδι τους στο Μιλάνο/ instagram

O δημοσιογράφος δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την ιταλική πόλη και ένα βίντεο από ιταλικό εστιατόριο που επισκέφθηκαν για φαγητό. Η μουσική όμως ήταν πολύ δυνατά. Για την ακρίβεια, έπαιζαν δύο μουσικοί o ένας ακορντεόν και ο άλλος μάλλον το μεγάλο πνευστό, που λέγεται τούμπα και οι θαμώνες δεν μπορούσαν ούτε να ακούσουν τον διπλανό τους.

Το βίντεο του Λάμπρου Κωνσταντάρα από εστιατόριο του Μιλάνου

Σε αυτό το βίντεο, τράβηξε και τη σύντροφό του που έδειχνε να το απολαμβάνει περισσότερο.

Η σχέση του ζευγαριού δε μετρά πολύ καιρό. Έγινε γνωστή περίπου κοντά στα τέλη Μαΐου. Πάντως, το ζευγάρι δεν κρύβει τον έρωτά του και δείχνει να απολαμβάνει το νέο κεφάλαιο που έχουν ανοίξει στην προσωπική τους ζωή.