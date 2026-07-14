Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή είναι η εποχή που αναζητάμε κάτι ξεχωριστό. Αυτή είναι η εποχή που οι υφές γίνονται πιο ανάλαφρες, τα αρώματα πιο φωτεινά, η περιποίηση πιο απλή και τα προϊόντα που κυκλοφορούν μοιάζουν σχεδιασμένα για να μας ακολουθούν από το πρωινό στην πόλη μέχρι τις διακοπές.

Είναι η εποχή που τα beauty brands παρουσιάζουν τις πιο δροσερές και αισιόδοξες δημιουργίες τους, επενδύοντας σε συνθέσεις που χαρίζουν λάμψη, ενυδάτωση και μια ανεπιτήδευτη αίσθηση πολυτέλειας.

Ανάμεσα στις δεκάδες νέες κυκλοφορίες που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, ξεχώρισα επτά λανσαρίσματα που αξίζουν την προσοχή κάθε beauty lover.

Από αρωματικές δημιουργίες που ξυπνούν καλοκαιρινές αναμνήσεις μέχρι skincare προϊόντα που χαρίζουν άμεση φρεσκάδα και lip balms που δύσκολα θα αποχωριστείς, τα νέα λανσαρίσματα της σεζόν επιβεβαιώνουν ότι η ομορφιά βρίσκεται στις μικρές καθημερινές απολαύσεις.

Και αν έπρεπε να ανανεώσω το beauty νεσεσέρ μου με λίγες μόνο νέες προσθήκες, αυτές θα ήταν οι πρώτες που θα επέλεγα.

Διαβάστε αναλυτικά τις κορυφαίες beauty προτάσεις για το καλοκαίρι του 2026 στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου