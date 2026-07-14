Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές.

Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τοουλιάς στο Star Κεντρικής Ελλάδος είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής», είπε και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον ALPHA σημείωσε πως οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση.

«Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος και πρόσθεσε:

«Συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε 2-3 ημέρες κοτόπουλο είναι μια καλή ιδέα».

Σύμφωνα με το lamiareport.gr μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς, με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί.

Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.