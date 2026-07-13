Δημογραφικό SOS: 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση το 2026

Συναγερμός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 717 από τις 882 ληξιαρχικές ενότητες στην Ελλάδα δεν έχουν καταγράψει γέννηση το 2026.
  • Μόνο 165 ενότητες έχουν δηλώσει γέννηση, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας.
  • Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρουσίασε φυσική μείωση 22.122 κατοίκων από το 2022 έως το 2026.
  • Η διαρροή νέων από την περιοχή ανήλθε σε 18.646 μόνιμους κατοίκους την τελευταία δεκαετία.
  • Η δημογραφική κρίση απαιτεί πολιτική βούληση και στρατηγική για την αναστροφή της τάσης.

Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα αποτυπώνεται στα στοιχεία των ληξιαρχείων για το 2026, καθώς 717 από τις 882 ληξιαρχικές ενότητες της χώρας δεν έχουν καταγράψει ούτε μία γέννηση από την αρχή του έτους! Γέννηση έχει δηλωθεί σε μόλις 165 ενότητες, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ της περιφέρειας και των μεγάλων αστικών κέντρων.

Διαβάστε τα στοιχεία για το δημογραφικό εδώ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ  

Η εικόνα αφορά περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Από τις ενότητες που εμφανίζουν μηδενικές γεννήσεις, οι 131 βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι 36 στην Αττική και οι 59 είναι νησιά. Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στις 15 Ιουνίου 2026.

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Η συγκέντρωση των γεννήσεων στις μεγάλες πόλεις

Οι νέες οικογένειες φαίνεται να συγκεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό αστικών περιοχών, όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας, υπηρεσίες υγείας και εκπαιδευτικές δομές. Μόλις έξι πόλεις έχουν καταγράψει τετραψήφιο αριθμό γεννήσεων, ενώ άλλες 33 εμφανίζουν τριψήφια νούμερα.

Η κατανομή αυτή ενισχύει τη δημογραφική ανισορροπία ανάμεσα στην περιφέρεια και τα αστικά κέντρα. Σε πολλές τοπικές κοινωνίες η απουσία γεννήσεων συνδέεται με τη σταδιακή μείωση του νεανικού πληθυσμού και την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται επί χρόνια σε πορεία φυσικής μείωσης, καθώς οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι γεννήσεις στη χώρα ξεπερνούσαν τις 140.000 ετησίως, ενώ πλέον κυμαίνονται περίπου μεταξύ 60.000 και 70.000 τον χρόνο.

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Δημογραφική απώλεια 22.122 κατοίκων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με βάση επίσημα στοιχεία στατιστικών ληξιαρχικών πράξεων του υπουργείου Εσωτερικών, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και τις 30 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια 37.317 θάνατοι και 15.195 γεννήσεις.

Η διαφορά οδηγεί σε φυσική μείωση κατά 22.122 κατοίκους μέσα σε τέσσερα χρόνια και έξι μήνες. Ο αριθμός αυτός προσεγγίζει, όπως αναφέρεται στην ανάλυση, τον συνολικό πληθυσμό της Ορεστιάδας και του Σουφλίου μαζί.

Η πληθυσμιακή συρρίκνωση επηρεάζει την κοινωνική, οικονομική και παραγωγική εικόνα της ακριτικής Περιφέρειας, με συνέπειες που αφορούν την εργασία, την εκπαίδευση, την πρωτογενή παραγωγή και την κοινωνική συνοχή.

Η διαρροή νέων από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τα στοιχεία της απογραφής 2011-2021 δείχνουν ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε τη μεγαλύτερη διαρροή νεανικού και παραγωγικού πληθυσμού μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Στη μετάβαση από την ηλικιακή ομάδα 10-19 ετών στην ομάδα 20-29 ετών καταγράφηκε απώλεια 6.024 νέων. Στη μετάβαση από την ομάδα 20-29 ετών στην ηλικία 30-39 ετών, η απώλεια ανήλθε σε 12.622 νέους.

Συνολικά, 18.646 νέοι μόνιμοι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις παραγωγικές ηλικίες μέσα σε μία δεκαετία. Η μείωση των νέων κατοίκων, οι λιγότερες γεννήσεις και η γήρανση του πληθυσμού δημιουργούν έναν κύκλο περαιτέρω δημογραφικής πίεσης για την Περιφέρεια.

Προβολή έως το 2031 και δήμοι σε πίεση

Εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές τάσεις, η φυσική μείωση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έως το 2031 μπορεί να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει τους 49.000 κατοίκους. Η απώλεια αυτή αντιστοιχεί σε πληθυσμό αντίστοιχο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Περιφέρειας, όπως η Κομοτηνή, η Ξάνθη ή η Δράμα.

Με βάση τα ίδια επίσημα στοιχεία και τις προβολές έως το 2031, ορισμένοι δήμοι εμφανίζουν ποσοστά φυσικής μείωσης που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το ένα τέταρτο του σημερινού πληθυσμού τους.

Στον Δήμο Προσοτσάνης η φυσική μείωση υπολογίζεται περίπου στο 28%, στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου στο 25%, στον Δήμο Μαρώνειας - Σαπών στο 24% και στον Δήμο Σουφλίου στο 23%.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι οι γεννήσεις κατοίκων δεν καταγράφονται πάντα στον δήμο μόνιμης κατοικίας. Ληξιαρχικά δηλώνονται στους δήμους όπου λειτουργούν μαιευτικές μονάδες, όπως η Κομοτηνή, η Δράμα και η Αλεξανδρούπολη. Ο παράγοντας αυτός ενδέχεται να βελτιώνει εν μέρει την πραγματική εικόνα ορισμένων δήμων, χωρίς να αναιρεί την ένταση του προβλήματος στις ακριτικές και αγροτικές περιοχές.

Πάνω από 20 αναλύσεις για το δημογραφικό της ΑΜΘ

Η παρέμβαση υπογράφεται από τον Γεώργιο Καρακωστίδη, πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικισμού Κρυονερίου Ροδόπης. Στην ανάλυσή του αναφέρεται ότι τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 20 τεκμηριωμένες αναλύσεις για το δημογραφικό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι αναλύσεις βασίζονται σε επίσημα στοιχεία δημόσιων φορέων και της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ έχουν κατατεθεί προτάσεις για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και για τη δημιουργία συνεκτικής στρατηγικής αναστροφής της τάσης.

Κατά τον Γεώργιο Καρακωστίδη, το ζήτημα δεν αφορά πλέον την έλλειψη στοιχείων ή προτάσεων, αλλά την ανάγκη για πολιτική βούληση, συντονισμό και συλλογική δράση. Η τοπική και περιφερειακή αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπως υποστηρίζει, παραμένει περιορισμένη σε γενικές διαπιστώσεις και αποσπασματικές πρωτοβουλίες, χωρίς ενιαίο σχ
 

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