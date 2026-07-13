Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Star για τη δολοφονία του 20χρονου από όπλο αστυνομικού στο Άργος. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών φαίνεται να παραδέχεται ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο, ενώ η τομογραφία στον εγκέφαλο του Θοδωρή φαίνεται να απαντά στο ερώτημα: ευθεία βολή ή εξοστρακισμός; Οι κατηγορούμενοι παραβίασαν εξ ολοκλήρου το πρωτόκολλο.

Άργος: Μητέρα Θοδωρή - «Τον σκότωσε επαγγελματικά, σαν δολοφόνος»

«Ο Χίτλερ ξεκουράζεται... Επαγγελματικά τον σκότωσε, σαν δολοφόνος», λέει η μητέρα του 20χρονου Θοδωρή.

Στν εικόνα φαίνεται η σφαίρα που καρφώθηκε στο κρανίο του Θοδωρή και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί βολών εκφοβισμού στον αέρα. Στη φωτογραφία-ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας, βλέπετε την πύλη εισόδου της σφαίρας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του 20χρονου.

Παραβίαση πρωτοκόλλου: Ο αστυνομικός δεν πυροβολεί όταν το άτομο τρέπεται σε φυγή, λένε οι κανόνες εμπλοκής

Δέχθηκε τη σφαίρα ενώ έτρεχε να κρυφτεί στο κτήριο, κάτι που παραβιάζει το πρωτόκολλο εμπλοκής της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο αστυνομικός απαγορεύεται να κάνει χρήση του όπλου: εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο. Επομένως, δε θα έπρεπε καν να βγάλουν το όπλο από τη θήκη. Όμως, όχι μόνο πυροβόλησαν, αλλά έριξαν και 21 φορές.

Άργος: Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Star, ο ένας εκ των δύο αστυνομικών παραδέχεται ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα.

«Ήμασταν σε διαφορετική θέση με τον συνάδελφό μου. Ξεκίνησε να πυροβολεί και ακολούθησα. Έριξα προς τον τοίχο. Επ' ουδενί δεν στόχευα τον νεαρό. Δεν είχα αντιληφθεί ότι είχε φτάσει εκεί. Δεν αποδέχομαι τον ενδεχόμενο δόλο. Ρίξαμε για εκφοβισμό», παραδέχεται ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ.

«Υπερέβαλαν και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο δήμαρχος Άργους μιλά για... «σταύρωση» των αστυνομικών

Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε η ανάρτηση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, που μιλά για... «σταύρωση» των αστυνομικών.

«Αν, ως κοινωνία, τούς «σταυρώνουμε» σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό: τους αναγκάζουμε να αδρανήσουν», έγραψε ο Ιωάννης Μαλτέζος, δήμαρχος Άργους - Μυκηνών.