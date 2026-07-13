Άργος: Ο ένας αστυνομικός παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο

«Τον σκότωσε επαγγελματικά, σαν δολοφόνος»

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Άργος: Ο ένας αστυνομικός παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας από τους αστυνομικούς παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο και όχι στον αέρα, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο.
  • Η τομογραφία του Θοδωρή δείχνει ότι η σφαίρα εισήλθε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό περί εκφοβιστικών βολών.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε ότι υπήρξε υπέρβαση εξουσίας και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού.
  • Ο δήμαρχος Άργους προειδοποίησε για τις συνέπειες της «σταύρωσης» των αστυνομικών σε περιπτώσεις λάθους χειρισμού.
  • Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 21 φορές, παραβιάζοντας τους κανόνες εμπλοκής της ΕΛ.ΑΣ.

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Star για τη δολοφονία του 20χρονου από όπλο αστυνομικού στο Άργος. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών φαίνεται να παραδέχεται ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο, ενώ η τομογραφία στον εγκέφαλο του Θοδωρή φαίνεται να απαντά στο ερώτημα: ευθεία βολή ή εξοστρακισμός; Οι κατηγορούμενοι παραβίασαν εξ ολοκλήρου το πρωτόκολλο.

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου

Άργος: Μητέρα Θοδωρή - «Τον σκότωσε επαγγελματικά, σαν δολοφόνος»

«Ο Χίτλερ ξεκουράζεται... Επαγγελματικά τον σκότωσε, σαν δολοφόνος», λέει η μητέρα του 20χρονου Θοδωρή. 

Στν εικόνα φαίνεται η σφαίρα που καρφώθηκε στο κρανίο του Θοδωρή και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί βολών εκφοβισμού στον αέρα. Στη φωτογραφία-ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας, βλέπετε την πύλη εισόδου της σφαίρας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του 20χρονου.

Παραβίαση πρωτοκόλλου: Ο αστυνομικός δεν πυροβολεί όταν το άτομο τρέπεται σε φυγή, λένε οι κανόνες εμπλοκής 

Παραβίαση πρωτοκόλλου: Ο αστυνομικός δεν πυροβολεί όταν το άτομο τρέπεται σε φυγή, λένε οι κανόνες εμπλοκής

Δέχθηκε τη σφαίρα ενώ έτρεχε να κρυφτεί στο κτήριο, κάτι που παραβιάζει το πρωτόκολλο εμπλοκής της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο αστυνομικός απαγορεύεται να κάνει χρήση του όπλου: εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο. Επομένως, δε θα έπρεπε καν να βγάλουν το όπλο από τη θήκη. Όμως, όχι μόνο πυροβόλησαν, αλλά έριξαν και 21 φορές.

Άργος - Ντοκουμέντο Star: Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου

Άργος: Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο 

Άργος: Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο 

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Star, ο ένας εκ των δύο αστυνομικών παραδέχεται ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα.

«Ήμασταν σε διαφορετική θέση με τον συνάδελφό μου. Ξεκίνησε να πυροβολεί και ακολούθησα. Έριξα προς τον τοίχο. Επ' ουδενί δεν στόχευα τον νεαρό. Δεν είχα αντιληφθεί ότι είχε φτάσει εκεί. Δεν αποδέχομαι τον ενδεχόμενο δόλο. Ρίξαμε για εκφοβισμό», παραδέχεται ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ. 

«Υπερέβαλαν και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς

Ο δήμαρχος Άργους μιλά για... «σταύρωση» των αστυνομικών

Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε η ανάρτηση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, που μιλά για... «σταύρωση» των αστυνομικών.

«Αν, ως κοινωνία, τούς «σταυρώνουμε» σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό: τους αναγκάζουμε να αδρανήσουν», έγραψε ο Ιωάννης Μαλτέζος, δήμαρχος Άργους - Μυκηνών. 

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