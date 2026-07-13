Συνήγοροι συλληφθέντων για τη Marfin: «Σκευωρία το κατηγορητήριο»

Ζητούν να καταθέσει ο συντάκτης του email

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Ελλαδα
Συνήγοροι συλληφθέντων για τη Marfin: "Σκευωρία" (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι δικηγόροι των συλληφθέντων για την υπόθεση της Marfin χαρακτηρίζουν το κατηγορητήριο ως σκευωρία.
  • Υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία της αστυνομίας είναι αναξιόπιστα και ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν.
  • Η δικογραφία βασίζεται σε ανώνυμο email, το οποίο εγείρει αμφιβολίες για την εγκυρότητά του.
  • Ζητούν να εντοπιστεί ο αποστολέας του email για να καταθέσει σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχει.
  • Αύριο απολογούνται οι δύο συλληφθέντες, αναμένονται αποφάσεις από Εισαγγελέα και ανακριτή.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνέντευξη Τύπου των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους νέους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Marfin. Κάνουν λόγο για σκευωρία, υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που έχει η αστυνομία είναι έωλα και ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν τις επέμενες ώρες. 

Marfin: Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων,  οι δικηγόροι των συλληφθέντων επί της ουσίας, αυτό που επισήμαναν, είναι ότι πρόκειται για μία δικογραφία τα στοιχεία της οποίας την καθιστούν αναξιόπιστη. Ανέφεραν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκουν άτομα για την υπόθεση της Marfin, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης. 

Marfin: Η συνέντευξη Τύπου των συνηγόρων των συλληφθέντων

Marfin: Η συνέντευξη Τύπου των συνηγόρων των συλληφθέντων 

Επισήμαναν ότι οι αστυνομικοί έχουν βασιστεί στο χτίσιμο μίας δικογραφίας από ένα ανώνυμο email, το οποίο μάλιστα - ενώ στέλνετε - σε γραφείο της αστυνομίας απευθύνεται σε εισαγγελέα και ξεκινά με την φράση. «Σκέφτηκα πάρα πολύ κύριε εισαγγελέα πριν σου στείλω αυτήν την επιστολή,16 χρόνια κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω», όπως οι ίδιοι το  ανάγνωσαν, σχολιάζοντας ότι «16 χρόνια πού ήταν αυτός ο άνθρωπος». 

Marfin: H «ομάδα κρούσης» και το περιεχόμενο του email

Μάλιστα ζήτησαν να βρεθεί το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό το e-mail και να κληθεί να καταθέσει για το πώς έχει αυτές τις σημαντικές πληροφορίες τις οποίες αναφέρει. Δηλαδή να διαπιστωθεί η εγκυρότητα του, καθώς με βάση το περιεχόμενο αυτού του e-mail βασίστηκε η δικογραφία. 

Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin

Αύριο πάντως απολογούνται οι δύο συλληφθέντες και αναμένεται να δούμε τι θα αποφασίσουν Εισαγγελέας και ανακριτής για την τύχη τους. 
 

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