Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνέντευξη Τύπου των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους νέους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Marfin. Κάνουν λόγο για σκευωρία, υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που έχει η αστυνομία είναι έωλα και ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν τις επέμενες ώρες.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι δικηγόροι των συλληφθέντων επί της ουσίας, αυτό που επισήμαναν, είναι ότι πρόκειται για μία δικογραφία τα στοιχεία της οποίας την καθιστούν αναξιόπιστη. Ανέφεραν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκουν άτομα για την υπόθεση της Marfin, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης.

Marfin: Η συνέντευξη Τύπου των συνηγόρων των συλληφθέντων

Επισήμαναν ότι οι αστυνομικοί έχουν βασιστεί στο χτίσιμο μίας δικογραφίας από ένα ανώνυμο email, το οποίο μάλιστα - ενώ στέλνετε - σε γραφείο της αστυνομίας απευθύνεται σε εισαγγελέα και ξεκινά με την φράση. «Σκέφτηκα πάρα πολύ κύριε εισαγγελέα πριν σου στείλω αυτήν την επιστολή,16 χρόνια κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω», όπως οι ίδιοι το ανάγνωσαν, σχολιάζοντας ότι «16 χρόνια πού ήταν αυτός ο άνθρωπος».

Μάλιστα ζήτησαν να βρεθεί το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό το e-mail και να κληθεί να καταθέσει για το πώς έχει αυτές τις σημαντικές πληροφορίες τις οποίες αναφέρει. Δηλαδή να διαπιστωθεί η εγκυρότητα του, καθώς με βάση το περιεχόμενο αυτού του e-mail βασίστηκε η δικογραφία.

Αύριο πάντως απολογούνται οι δύο συλληφθέντες και αναμένεται να δούμε τι θα αποφασίσουν Εισαγγελέας και ανακριτής για την τύχη τους.

