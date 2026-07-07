Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και απολαμβάνουν τις υπέροχες στιγμές με τα παιδιά τους στο cosy σπίτι τους.

Το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται στον Νέο Βουτζά είναι φωτεινό, ψηλά στο βουνό, χτισμένο ανάμεσα στα δέντρα με θέα τη θάλασσα.

Η εντυπωσιακή κατοικία περιβάλλεται από έναν μεγάλο κήπο, όπου ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής αφιερώνει αρκετό χρόνο φροντίζοντας το μποστάνι και το θερμοκήπιό του. Μάλιστα, μοιράζεται πολλές από αυτές τις στιγμές στα social media με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν ακόμη κότες και άλλα ζωάκια, με τα τέσσερα παιδιά τους να μεγαλώνουν σε καθημερινή επαφή με τη φύση και τα ζώα.

Ξεχωριστή θέση στον κήπο κατέχει και η μεγάλη πισίνα, η οποία τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται το αγαπημένο spot της οικογένειας για παιχνίδι, χαλάρωση και ατελείωτες βουτιές.

Η ευρύχωρη κουζίνα αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους χώρους του σπιτιού, στον οποίο το ζευγάρι έχει επενδύσει. Εκεί μαζεύονται και μαγειρεύουν όλοι μαζί, ενώ το σαλόνι με το τζάκι, το πιάνο και τη θέα προς τον κήπο και την πισίνα είναι επίσης υπέροχα σημεία του σπιτιού τους.

Ακόμα, ο Σάκης Ρουβάς έχει διαμορφώσει στο σπίτι του έναν χώρο γυμναστικής, προκειμένου να πραγματοποιεί εκεί τις προπονήσεις του χωρίς να χάνει χρόνο από τις υποχρεώσεις του.