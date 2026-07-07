Συνελήφθη ο τράπερ Yung Kapa στον Ωρωπό

Αφέθηκε ελεύθερος με όρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τράπερ Yung Kapa συνελήφθη στον Ωρωπό με γεμάτο πιστόλι και πέντε σφαίρες.
  • Το όπλο ήταν ακαταχώρητο και χωρίς άδεια, αποκτήθηκε από άτομο αφγανικής καταγωγής.
  • Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κάλυκες 9 χιλιοστών, τους οποίους ισχυρίστηκε ότι είχε ως ενθύμιο.
  • Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και υποχρέωση παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα.

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από έλεγχο των αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. στο super car των 200.000 ευρώ με το οποίο κυκλοφορούσε στον Ωρωπό, γιατί βρέθηκε να κατέχει ένα γεμάτο πιστόλι, με πέντε σφαίρες των 9 χιλιοστών. 

Σε τυχαίο έλεγχο αστυνομικοί της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε εντόπισαν στον Ωρωπό σταθμευμένο αυτοκίνητο και σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν στο οδόστρωμα και συγκεκριμένα από την θέση του συνοδηγού ένα πιστόλι.  

Συνελήφθη ο τράπερ Yung Kapa στον Ωρωπό

Μετά την προσαγωγή του διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όπλο είναι ακαταχώρητο στα συστήματα της αστυνομίας και χωρίς αδείας που προβλέπει ο νόμος. 

«Το όπλο το προμηθεύτηκα προ ενάμιση έτους από άτομο αφγανικής καταγωγής στην περιοχή την Ομόνοιας αντί του ποσού των 5.000 ευρώ και το κατείχα παράνομα την προκειμένη χρονική στιγμή, όπου με συνέλαβαν για τους σκοπούς γυρισμάτων video clip», υποστήριξε στους αστυνομικούς ο τράπερ Yung Kapa.  

Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κάλυκες 9 χιλιοστών. Για αυτούς ο κατηγορούμενος δήλωσε πως τους είχε πάρει ως ενθύμιο από ένα σκοπευτικό όμιλο. 

Ο τράπερ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και τον όρο να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα.  

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