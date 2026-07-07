Θεσσαλονίκη: 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Συκιές Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε 24χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της οικείο της πρόσωπο, το οποίο ανησύχησε όταν δεν έδωσε σημεία ζωής. Μπήκε στο διαμέρισμά της από τη μπαλκονόπορτα του σπιτιού της στον δεύτερο, όπου ήταν νεκρή.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, με τον θάνατό της να αποδίδεται προς το παρόν σε παθολογικά αίτια.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.