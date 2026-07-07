Θεσσαλονίκη: 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.07.26 , 19:10 Σφοδρή σύγκρουση για τον ισχυρισμό  Άδωνι ότι «ο Τσίπρας πήρε λεφτά»!
07.07.26 , 18:49 Ημαθία: Μαχαίρωσε και σκότωσε 32χρονο μετά από καβγά
07.07.26 , 18:18 Λουπίτα Νιόνγκο: Οι δηλώσεις για τον Όμηρο που προκάλεσαν αντιδράσεις
07.07.26 , 18:07 Πόσο κοστίζει να σπουδάσει κανείς στην Αθήνα
07.07.26 , 18:03 Θεσσαλονίκη: 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
07.07.26 , 17:31 ΝΔ: Πρώτη με διαφορά 12,7% από την ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της Interview
07.07.26 , 17:14 Δωροθέα Μερκούρη: Χαμογελαστή στην άμμο με ολόσωμο μαγιό
07.07.26 , 16:53 Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ
07.07.26 , 16:48 Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35: Θα το σκεφθούμε
07.07.26 , 16:37 Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου
07.07.26 , 16:29 Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους - Ποιους προορισμούς επέλεξαν
07.07.26 , 16:17 Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού
07.07.26 , 16:00 Cash or Trash: Ένας αγαπημένος πωλητής επιστρέφει με επώνυμα αντικείμενα
07.07.26 , 16:00 Καταδικάστηκε η Μαρί Λε Πεν - Τι θα γίνει με την υποψηφιότητά της
07.07.26 , 16:00 Ο ανάδρομος Ποσειδώνας στον Κριό θα φέρει στο φως την αλήθεια
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους - Ποιους προορισμούς επέλεξαν
Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
Σφοδρή σύγκρουση για τον ισχυρισμό  Άδωνι ότι «ο Τσίπρας πήρε λεφτά»!
Θεσσαλονίκη: 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
Ημαθία: Μαχαίρωσε και σκότωσε 32χρονο μετά από καβγά
Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Θεσσαλονίκη: 24χρονη Βρέθηκε Νεκρή Στο Σπίτι Της
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή βρέθηκε 24χρονη γυναίκα στο σπίτι της στις Συκιές Θεσσαλονίκης.
  • Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, εντοπίστηκε από οικείο της πρόσωπο.
  • Δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας κατά την ιατροδικαστική εξέταση.
  • Ο θάνατός της αποδίδεται προς το παρόν σε παθολογικά αίτια.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για επιβεβαίωση αιτίας θανάτου.

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Συκιές Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε 24χρονη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της οικείο της πρόσωπο, το οποίο ανησύχησε όταν δεν έδωσε σημεία ζωής. Μπήκε στο διαμέρισμά της από τη μπαλκονόπορτα του σπιτιού της στον δεύτερο, όπου ήταν νεκρή.   

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, με τον θάνατό της να αποδίδεται προς το παρόν σε παθολογικά αίτια.  

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΝΕΚΡΗ
 |
24ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ημαθία: Μαχαίρωσε Και Σκότωσε 32χρονο Μετά Από Τσακωμό
Ελλαδα
Ημαθία: Μαχαίρωσε και σκότωσε 32χρονο μετά από καβγά
Φωτιές Αττική: Έχουν Καεί Πάνω Από 700.000 Στρέμματα
Ελλαδα
Περισσότερα από 700.000 στρέμματα γης έχουν καεί στην Αττική
Καλύτερες Παραλίες Της Αττικής
Ελλαδα
Οι πέντε καλύτερες παραλίες της Αττικής- Ονειρικές βουτιές κοντά στην Αθήνα
Ρόδος: Νεκρός 19χρονος Τσέχος Ποδοσφαιριστής - Πώς Έγινε
Ελλαδα
Ρόδος: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής - Παρασύρθηκε από φορτηγάκι
Καύσωνας Και Ευπαθείς Ομάδες: Συμπτώματα Και Προστασία
Ελλαδα
Καύσωνας: Πώς να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες
Τι Σημαίνει Το Μήνυμα 112 Και Τι Κάνεις Σε Περίπτωση Φωτιάς
Ελλαδα
Μήνυμα 112: Tι είναι και πώς να κινηθείς σε περίπτωση φωτιάς
Θεσσαλονίκη: 15χρονη Κατήγγειλε Βιασμό Από 14χρονο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε από 14χρονο
Κεφαλονιά: Στη Φυλακή Προπονητής Για Σεξουαλική Κακοποίηση
Ελλαδα
Κεφαλονιά: Στη φυλακή προπονητής στίβου για σεξουαλική κακοποίηση αθλήτριας
Καιρός: Εξασθενούν Οι Άνεμοι - Πότε Έρχονται 40αρια
Ελλαδα
Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top