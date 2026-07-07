Ρόδος: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής - Παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Ήταν σε διακοπές με τη σύντροφό του - Είχε πάει για τζόγκινγκ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Instagram (@pajaa.pavlickova)

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Τραγωδία δίχως προηγούμενο σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του στη διάρκεια των διακοπών του. 

Πιο συγκεκριμένα, ο 19χρονος παίκτης της ΣΚ Αρτίς Μπρνο βρισκόταν στο ελληνικό νησί μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα για να περάσουν στιγμές χαλάρωσης, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο την ώρα που είχε πάει για τζόγκινγκ. 

Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη σήμερα (7/7) το πρωί, όταν ο 19χρονος βγήκε για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από αδιευκρίνιατες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ο ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ωστόσο ήταν αργά καθώς υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Ρόδος: Η ανάρτηση της συντρόφου του που «ραγίζει» καρδιές 

Η καλλονή σύντροφος του Γέραμπεκ έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση για εκείνον, μετά τον θάνατό του, του εξομολογήθηκε για ακόμη μια φορά την αγάπη της και με αυτόν τον τρόπο του είπε το δικό της «αντίο». 

«Πριν από ένα χρόνο, μια από τις πιο όμορφες αναμνήσεις και φωτογραφίες μας δημιουργήθηκε με την αγάπη της ζωής μου και την καλύτερη οικογένειά μου.

Σε βλέπω, σε νιώθω και σε ακούω παντού και πάντα. Είμαστε όλοι μαζί και πραγματικά προσπαθούμε να είμαστε δυνατοί για σένα, επειδή αυτό ακριβώς είναι αυτό που θα ήθελες. Ποτέ δεν ήθελες να κλαίω ή να είμαι λυπημένη, και πιστεύω ότι δεν θα το επιτρέψεις ποτέ. Ούτε εμείς. Το μόνο που ξέρουμε τώρα είναι ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ!

Δώστε μου λίγο περισσότερο χρόνο και τότε θα μοιραστώ πιο πολλές από τις αναμνήσεις μας εδώ και θα σας γράψω κάτι όμορφο ξανά. Είμαστε πάντα μόνο εσεύ και εγώ - Pavlína & David και οι πιο όμορφες μέρες και στιγμές της ζωής μας. Ευχαριστώ που είχα την ευκαιρία να είμαι το αγαπημένο σου άτομο, όπως πάντα μου έλεγες. Με άφησες, αλλά ήσουν Ο ΠΙΟ ευτυχισμένος - πραγματικά. Αγαπημένε μου πιστεύω ότι θα συναντηθούμε ξανά και θα διασκεδάσουμε.
Σε αγαπώ». 

Ρόδος: Θρήνος στην ομάδα του 19χρονου για τον αιφνίδιο χαμό του 

Μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram τον «αποχαιρέτησε» με συγκινητικά λόγια και η ομάδα για την οποία αγωνιζόταν.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

 

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