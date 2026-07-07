Φοιτητική στέγη: «Φωτιά» τα ενοίκια στην Αθήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας προκαλεί πονοκέφαλο σε χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες.
  • Οι τιμές των ενοικίων στην Αθήνα παραμένουν υψηλές και η διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων μειώνεται.
  • Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για γκαρσονιέρες και studios.
  • Η κατάσταση στην αγορά στέγης γίνεται ολοένα και πιο πιεστική για τους φοιτητές.

Πονοκέφαλο για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους εξακολουθεί να αποτελεί η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, καθώς οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων μειώνεται διαρκώς.

Η περίοδος ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο την πίεση στην αγορά, με τη ζήτηση για γκαρσονιέρες και studios να καταγράφει νέα άνοδο.

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