Πονοκέφαλο για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους εξακολουθεί να αποτελεί η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, καθώς οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων μειώνεται διαρκώς.
Η περίοδος ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο την πίεση στην αγορά, με τη ζήτηση για γκαρσονιέρες και studios να καταγράφει νέα άνοδο.
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