Το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου, ενώ βρισκόταν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η Ανθή Βούλγαρη έλαβε ένα επικριτικό μήνυμα, το οποίο την έκανε έξαλλη.

Η δημοσιογράφος θέλησε να αφιερώσει λίγο από τον τηλεοπτικό χρόνο, προκειμένου να διαβάσει στον αέρα το μήνυμα που της έστειλε η τηλεθεάτρια και να δώσει τη δική της απάντηση.

«Αγαπητή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης στο direct – αν γνωρίζεις τι είναι αυτό – είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Πρέπει όμως κι εσύ να την ακούσεις. Επίσης, ήταν και δυο Οικολόγοι Πράσινοι, που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Καλό είναι να ενημερώνεσαι σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση, έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αυθεντική ενημέρωση», ήταν το μήνυμα που έλαβε η Ανθή Βούλγαρη, το οποίο την ενόχλησε αρκετά.

Το μήνυμα τηλεθεάτριας που δεν άφησε αναπάντητο η Ανθή Βούλγαρη

«Ακούστε να δείτε, επειδή είμαι μάνα, δε σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δε δουλεύω. Αυτό είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και ό,τι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνει και το ξημέρωμα και αργά το βράδυ. Το να λέω την άποψή μου, λοιπόν, δε θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα κι αν είμαι μάνα.

Συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου; Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις», είπε, φανερά ενοχλημένη, η Ανθή Βούλγαρη.