Τα δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο τραπέζι για την επόμενη μέρα του Mega

Σαν «βόμβα» έσκασε στον τηλεοπτικό χώρο η είδηση ότι το Buongiorno ολοκληρώνει οριστικά τον κύκλο του στο Mega, με την εκπομπή να ρίχνει αυλαία την Παρασκευή 27 Ιουνίου.

Η απόφαση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανακοινώθηκε στη Φαίη Σκορδά κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη διοίκηση του σταθμού, προκαλώντας αιφνιδιασμό τόσο στην ίδια όσο και στους συνεργάτες της.

Το γεγονός ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται παρά τις ικανοποιητικές επιδόσεις της στην τηλεθέαση έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση γύρω από τον σχεδιασμό του Mega για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται όχι μόνο στο μέλλον της Φαίης Σκορδά, αλλά και στο πώς θα διαμορφωθεί η πρωινή ζώνη του σταθμού.

Το σενάριο της Ανθής Βούλγαρη

Ένα από τα πρόσωπα που ακούγονται έντονα τις τελευταίες ώρες είναι η Ανθή Βούλγαρη. Σύμφωνα με όσα είπε η Λιλή Πυράκη στο Breakfast@star εξετάζεται το ενδεχόμενο η δημοσιογράφος να αποκτήσει διευρυμένο ρόλο στο καθημερινό πρόγραμμα του Mega, με επέκταση της παρουσίας της στη ζώνη μετά το τέλος της ενημερωτικής εκπομπής.

Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο οικονομική λύση για το κανάλι, διατηρώντας παράλληλα ζωντανό πρόγραμμα στη συγκεκριμένη ώρα χωρίς την ανάγκη μιας μεγάλης ψυχαγωγικής παραγωγής.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στο προσκήνιο

Το δεύτερο και ίσως πιο πολυσυζητημένο σενάριο αφορά τη Σίσσυ Χρηστίδου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Mega εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφέρει την παρουσιάστρια από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή πρωινή ζώνη.

Πρόκειται για μια πρόταση που φέρεται να έχει γίνει και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει, καθώς η ίδια έχει εκφράσει επανειλημμένα την προτίμησή της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, από την οποία ενδεχομένως να προκύψουν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις.

Τι θα γίνει με τη Φαίη Σκορδά;

Το μεγάλο ερώτημα βέβαια παραμένει η ίδια η Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά τηλεοπτικά brands της ελληνικής τηλεόρασης και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει σκέψη για αξιοποίησή της σε διαφορετικό project μέσα από τη συχνότητα του Mega ή αν οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη μέρα μόνο εύκολη δεν προμηνύεται. Το τέλος του Buongiorno αφήνει ανοιχτά πολλά μέτωπα, τόσο για τους συνεργάτες της εκπομπής όσο και για τον συνολικό σχεδιασμό του σταθμού. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με το τηλεοπτικό παρασκήνιο να βρίσκεται ήδη σε αναβρασμό.

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