Θάλεια Ματίκα: Δείτε την πρόσφατη συνέντευξη της ηθοποιού στον Κωνσταντίνο Μπουγά και το star.gr

Μια μικρή ανάσα ξεκούρασης ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις βρήκαν η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης, οι οποίοι αυτό το διάστημα πραγματοποιούν καλοκαιρινή περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα με την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι».

Με αφορμή την εμφάνισή τους στην Έδεσσα, το αγαπημένο ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο του για να επισκεφθεί τα φημισμένα Λουτρά Πόζαρ, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά στους εντυπωσιακούς καταρράκτες των ιαματικών λουτρών, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο τους βλέπουμε να απολαμβάνουν το ζεστό νερό της φυσικής πισίνας.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο μπικίνι, συνδυασμένο με ένα λιλά παρεό, ενώ ο Τάσος Ιορδανίδης εμφανίστηκε με μαύρο αμάνικο μπλουζάκι και μαγιό, σε ένα χαλαρό καλοκαιρινό look.

Σε ανάρτησή του ο Τάσος Ιορδανίδης μοιράστκηκε μερικές φωτογραφίες μέσα στα γαλαζοπράσινα νερά, με φόντο τον επιβλητικό καταρράκτη, απολαμβάνοντας τη δροσιά και τη μοναδική εμπειρία των Λουτρών Πόζαρ.

Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια συνδυάζει με επιτυχία την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, δε χάνει την ευκαιρία να γνωρίζει καλύτερα κάθε προορισμό που επισκέπτεται στο πλαίσιο της περιοδείας του, μοιραζόμενο συχνά όμορφες εικόνες με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το ζευγάρι είναι μαζί 18 χρόνια εκ των οποίων τα 15 είναι παντρεμένοι και είναι γονείς δύο παιδιών, του 13χρονου Δάνου και της 10χρονης Νάγιας.