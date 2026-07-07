Η υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την περιοχή της Λούτσας εξακολουθεί να απασχολεί τις διωκτικές Αρχές, καθώς σχεδόν 50 ημέρες μετά την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Η γυναίκα φέρεται να εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε επισήμως στις 10 Ιουνίου. Η καθυστέρηση στη δήλωση αποδίδεται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο γεγονός ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους και δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα. Υποστηρίζει ότι αρχικά εκτίμησε ότι ενδεχομένως η σύζυγός του είχε μετακινηθεί χωρίς να τον ενημερώσει. Η επίσημη δήλωση κατατέθηκε περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία, γεγονός που, όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, δυσχέρανε τις έρευνες.

Η Κινέζα μεταφράστρια, η οποία αγνοείται εδώ και 50 μέρες από τη Λούτσα

Έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Το ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ

Ένα από τα στοιχεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας αφορά ένα προγραμματισμένο ραντεβού που φέρεται να είχε η 50χρονη το απόγευμα της ημέρας που εξαφανίστηκε.

Η εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας δηλώθηκε με καθυστέρηση 20 ημερών

Σύμφωνα με όσα ανέφερε διαχειριστής πολυκατοικίας στην εκπομπή «Live News» του Mega, είχε συμφωνηθεί συνάντηση στις 16:00 προκειμένου να ανοίξει διαμέρισμα ιδιοκτησίας Κινέζας υπηκόου, ώστε να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες.

«Είχαμε ραντεβού εκείνη την ημέρα στις 16:00 και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Δεν ήρθε ποτέ», είπε. Όπως υποστήριξε, η Γιου Τινγκ δεν εμφανίστηκε στο προκαθορισμένο σημείο, παρότι, όπως είπε, η συνάντηση είχε κλειστεί από την προηγούμενη ημέρα και στο σημείο βρίσκονταν ήδη εκείνος και ο υδραυλικός.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας από τη Λούτσα

Ο διαχειριστής ανέφερε ακόμη ότι ενημερώθηκε περίπου είκοσι ημέρες αργότερα πως η γυναίκα αναζητείται και του ζητήθηκε να μεταφέρει στις αρμόδιες Αρχές όσα γνώριζε για το προγραμματισμένο ραντεβού.

Κατά τους ισχυρισμούς του, αρκετά διαμερίσματα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ανήκουν σε Κινέζους ιδιοκτήτες και η 50χρονη διατηρούσε επαγγελματικές σχέσεις με ορισμένους από αυτούς, καθώς εργαζόταν ως μεταφράστρια και διευκόλυνε διάφορες διαδικασίες.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

Η έρευνα επικεντρώνεται στις τελευταίες επαφές και μετακινήσεις της Γιου Τινγκ πριν από την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Κινέζα μεταφράστρια διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά, λόγω των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζονται τα ψηφιακά δεδομένα, οι επικοινωνίες της, αλλά και πρόσωπα με τα οποία είχε επαγγελματικές ή προσωπικές επαφές τις τελευταίες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της.

Παράλληλα, πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί από τηλεοπτικές εκπομπές αναφέρουν ότι οι Αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν κανένα σενάριο σε αυτό το στάδιο της έρευνας.

Ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας βρισκόταν στην Κίνα την περίοδο που εκείνη εξαφανίστηκε

Μεταξύ αυτών εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης οικονομικού κινήτρου, καθώς έχει αναφερθεί ότι η 50χρονη φερόταν να διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο επίσημο συμπέρασμα που να συνδέει το συγκεκριμένο στοιχείο με την εξαφάνισή της.

Η μαρτυρία για γυναίκα στο Μετρό Αιγάλεω

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και μία μαρτυρία γυναίκας, η οποία υποστήριξε επίσης στην εκπομπή «Live News» ότι είδε μία Ασιάτισσα στον σταθμό του Μετρό στο Αιγάλεω αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνιση.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η άγνωστη γυναίκα τη ρώτησε προς ποια κατεύθυνση βρίσκεται το αεροδρόμιο, ωστόσο στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε συρμό που κατευθυνόταν προς τον Πειραιά.

Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κανένα ίχνος της Κινέζας μεταφράστριας

Όπως είπε, όταν αργότερα είδε το Silver Alert της εξαφάνισης, θεώρησε ότι η γυναίκα που είχε συναντήσει ενδεχομένως να ήταν η Γιου Τινγκ και ενημέρωσε σχετικά τους αρμόδιους φορείς.

Η ίδια, πάντως, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιη για την ταυτοποίηση, επισημαίνοντας πως βασίστηκε στην εξωτερική εμφάνιση και στα ρούχα που φορούσε η γυναίκα που είδε εκείνη την ημέρα.

Οι εκτιμήσεις για την υπόθεση και η στάση των Αρχών

Ο υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής, Γεράσιμος Κουρούκλης, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη, σημειώνοντας σε δημόσιες δηλώσεις του ότι όσο περνά ο χρόνος χωρίς κάποιο στοιχείο, τόσο αυξάνονται τα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνιση της 50χρονης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα στο πλαίσιο της έρευνας.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της Γιου Τινγκ έχει δηλώσει ότι αποκλείει το ενδεχόμενο η γυναίκα να έφυγε με δική της πρωτοβουλία.

«Δεν θέτω το σενάριο του να έχει φύγει μόνη της, το αποκλείω κατηγορηματικά», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην κατοικία της οικογένειας από αρμόδιο κλιμάκιο των εγκληματολογικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων της δεν έχει προκύψει ένδειξη ότι έχει αναχωρήσει από την Ελλάδα.

Η αδελφή της απευθύνθηκε σε μέντιουμ

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η αποκάλυψη της αδελφής της 50χρονης ότι επισκέφθηκε μέντιουμ, αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της αδελφής της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, το μέντιουμ της είπε ότι η Γιου Τινγκ βρίσκεται εν ζωή και ότι ενδέχεται να έχει μετακινηθεί σε άλλη περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ εξακολουθεί να αποτελεί μία υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν μαρτυρίες, ψηφιακά δεδομένα και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο επίσημο εύρημα που να αποσαφηνίζει τι συνέβη στην 50χρονη μεταφράστρια, ενώ όλα τα σενάρια παραμένουν υπό διερεύνηση.