Θρίλερ με την εξαφάνιση 12χρονης στα Εξάρχεια - Εντοπίστηκε στην Πάτρα!

Ήταν μαζί με 23χρονο - Πώς την εντόπισαν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12χρονη από τα Εξάρχεια εντοπίστηκε στην Πάτρα με 23χρονο άνδρα.
  • Η μητέρα της δήλωσε ότι το παιδί έφυγε από το σπίτι και έστειλε μήνυμα ότι είναι καλά.
  • Η εξαφάνιση αναφέρθηκε στην αστυνομία, καθώς η 12χρονη δεν επέστρεφε.
  • Η εφαρμογή family link βοήθησε στην ανίχνευση της τοποθεσίας της.
  • Στο κινητό του 23χρονου βρέθηκαν άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων, ενώ ο πατριός του αναζητείται.

Θρίλερ για παιδί μόλις 12 ετών που έφυγε από το σπίτι του στα Εξάρχει και εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στην Πάτρα μαζί με έναν άνδρα 11 χρόνια μεγαλύτερο της. 

«Είμαι καλά εδώ, μην ανησυχείς μαμά», ήταν το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από το παιδί της το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά την εξαφάνιση.  

«Δεν αντιλήφθηκα ότι λείπει από το σπίτι, το πέτυχα στο κλείσιμο της πόρτας, οπότε όλα γίνανε γρήγορα. Αρχίζω μετά και αντιδρώ. Τα τηλέφωνα δε μου τα σήκωνε ήδη, οπότε περίεργο, με μήνυμα σαν να μου απαντά κάποιος άλλος οπότε αυτό ήτανε», είπε η μητέρα του παιδιού στο Star. 

Oι ώρες περνούσαν και η 12χρονη δεν έβαζε το κλειδί στην πόρτα. Η καταγγελία στην ασφάλεια ήταν μονόδρομος. Τους ενημέρωσε ότι η κόρη της εδώ και έναν χρόνο μιλούσε μέσω snapchat με ένα παιδί που τον λένε Γιώργο.  

Για τον εντοπισμό της, βοήθησε η εφαρμογή family link που είχε εγκαταστείσει στο κινητό του παιδιού της. Στην εφαρμογή αυτή ο γονιός ελέγχει το κινητό του παιδιού, μηνύματα και εφαρμογές, αλλά μπορεί να εντοπίσει και το στίγμα του.  

Αμέσως σήμανε συναγερμός στους αστυνομικούς της ασφάλειας Εξαρχείων. 

Η εφαρμογή αυτή ήταν η σωτηρία του παιδιού. Είχε ξεχάσει να την απενεργοποιήσει κι έτσι είδαν σε πραγματικό χρόνο ότι βρίσκεται στην Πάτρα. Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος ενεργοποίησαν τους συναδέλφους τους στην αχαϊκή πρωτεύουσα. 

Λίγα λεπτά μετά είχαν στα χέρια τους τη 12χρονη. Εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας μαζί με έναν 23χρονο. 

Εντόπισαν άσεμνες φωτογραφίες στο κινητό του 23χρονου  

Ο πατριός του νεαρού φέρεται να ήταν εκείνος που την παρέλαβε από την Αθήνα και την οδήγησε στην Πάτρα και μέχρι τώρα αναζητείται. 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, στο κινητό του 23χρονου έχουν εντοπιστεί άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων, όπως και της μικρούλας. 

Η συσκευή είναι ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να απαντηθεί το κίνητρο της αρπαγής. 

Η ασφάλεια Εξαρχείων αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

 

 

 

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