Πού βρίσκεται η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της

Αρνείται οποιαδήποτε επικοινωνία με τους γονείς της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Τα νεότερα για την υπόθεση της Λόρας / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 16χρονη Λόρα παραμένει σε δομή του Βερολίνου και αρνείται να συναντήσει τους γονείς της, έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της και την ολοκλήρωση του θρίλερ με την εξαφάνισή της. 

Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της - Τι λένε οι γερμανικές αρχές

Οι γονείς της βρίσκονται στην Ελλάδα, αφού η κόρη τους αρνείται να μιλήσει τόσο σε αυτούς, όσο και στη γερμανική αστυνομία για τα αίτια της εξαφάνισής της, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live News.  

Ο πατέρας της, δύο μέρες αφού βρέθηκε η Λόρα, έφυγε από το Βερολίνο, πήγε στο Αμβούργο και από κει γύρισε στην Ελλάδα χωρίς να καταφέρει να επισκεφτεί την κόρη του στη δομή. 

Λόρα

Η Λόρα αρνείται να επικοινωνήσει με τους γονείς της

Η Λόρα χρησιμοποίησε πλαστά στοιχεία για να μπει στη δομή 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λόρα χρησιμοποίησε ψεύτικα στοιχεία τόσο στη δομή με την οποία επικοινώνησε, όσο και στο σπίτι στο οποίο διέμενε όλο αυτό το διάστημα. 

Στις 13 Ιανουαρίου, η 16χρονη εθεάθη σε σταθμό έξω από το Βερολίνο από μια Ελληνίδα. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η Λόρα μιλούσε εκείνη την ημέρα στο τηλέφωνο με κάποιον γνωστό της. 

«Πρόσεξα τα μάτια της, φορούσε μαύρα ρούχα. Τα παπούτσια της κοπέλας ήταν με λευκή ρίγα. Αυτό που μου προξένησε να γυρίσω το κεφάλι μου ήταν ότι μιλούσε στο κινητό και μιλούσε αρκετά δυνατά, και άκουσα... δεν ξαναγυρίζω, κάτι τέτοια έλεγε», είχε πει η μάρτυρας.  

Ερωτήματα για τα δύο αγόρια που ακολουθούσε η Λόρα στα social media 

Από αυτό φέρεται να ακολουθούσε δύο αγόρια τα οποία διαπιστώθηκε ότι ζουν στο Βερολίνο.

Αυτό είχε ρίξει το κέντρο βάρους της έρευνας στη γερμανική πρωτεύουσα. Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσε ότι επικοινώνησαν μαζί της.  

Εξαφάνιση Λόρας

Η 16χρονη δεν έχει δώσει επίσημη κατάθεση στη γερμανική αστυνομία για την αιτία φυγής της από την Ελλάδα

Τι έχει πει η Λόρα στην αστυνομία για την εξαφάνισή της 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Λόρα ανέφερε στη γερμανική αστυνομία πως έφυγε απ' την Ελλάδα επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και στην καθημερινότητά της. 

Σήμερα παραμένει σε δομή του Βερολίνου και οι γονείς της που βρίσκονται στην Ελλάδα περιμένουν, όπως λένε στο περιβάλλον τους, να μάθουν από τις γερμανικές αρχές αν υπάρχει τρόπος να συναντήσουν και να μιλήσουν από κοντά με την κόρη τους. 

Μέχρι σήμερα, πάντως, η Λόρα δεν έχει επιδιώξει καμία επικοινωνία με τους γονείς της, ούτε δια ζώσης ούτε τηλεφωνικά, ενώ αρνείται να δώσει επίσημη κατάθεση στις γερμανικές αρχές για το τι ακριβώς συνέβη και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της στο Ρίο.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΡΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΛΟΡΑΣ
 |
LIVE NEWS
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top