Λίγες ώρες πριν από τον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026, στον οποίο διαγωνίζεται η Ελλάδα με τον Akyla και το Ferto, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου είχαν μια χαλαρή συζήτηση με τους δημοσιογράφους σε ένα από τα ιστορικότερα καφέ της Βιέννης.

Σε ρυθμούς Eurovision χορεύει η Βιέννη

Ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε σε ερώτηση της δημοσιογράφου του star.gr, Αθανασίας Βογιάρη, σχετικά με το πώς αισθάνεται βλέποντας έναν καλλιτέχνη από τον τόπο καταγωγής του, τις Σέρρες, να ανεβαίνει σε μια τόσο μεγάλη σκηνή, όπως είναι αυτή της Eurovision. στη σκηνή ενός τόσο μεγάλου μουσικού θεσμού όπως η Eurovision.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης με τη Μαρία Κοζάκου

Ο επιτυχημένος δημιουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το καρδιοχτύπι είναι διαφορετικό, δε θα πω ψέματα. Όλο αυτό το ζω πολύ διαφορετικά φέτος. Είναι, με διαφορά, η πιο έντονη χρονιά και η πιο έντονη εμπειρία για μένα. Τον Akyla τον ήξερα ήδη. Είχαμε μιλήσει πρώτη φορά με μηνύματα το 2022. Είχε δει τη σειρά Σέρρες και μου είχε στείλει μήνυμα τότε. Το 2023 συναντηθήκαμε στη σκηνή του Pride και βγάλαμε την πρώτη μας selfie. Ήμουν επίσης από τους πρώτους ανθρώπους που άκουσαν το τραγούδι του και το αγάπησαν πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος γι’ αυτόν. Χαίρομαι που τον βλέπω να λάμπει εκεί πάνω. Είναι απίστευτο ότι έχουμε περπατήσει στους ίδιους δρόμους, στις ίδιες πλατείες και έχουμε κοινές εικόνες και βιώματα».

Μετά την τελευταία του πρόβα, η οποία απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, ο Akylas καταγράφει νέα άνοδο στα προγνωστικά, με τη σημερινή εμφάνιση να θεωρείται καθοριστική για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής.

Στην ελληνική αποστολή επικρατεί αισιοδοξία για τη φετινή παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision, ενώ ο ενθουσιασμός και η προσμονή γύρω από τη συμμετοχή θυμίζουν κλίμα προηγούμενων επιτυχημένων χρονιών του διαγωνισμού.