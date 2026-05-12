Οι ανακοινώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ Κ. Δημογλίδου για τη ληστεία στην Κ. Τιθορέα (βίντεο ΕΡΤ)

Σε περισσότερες από 10 ληστείες τραπεζών, με συνολικό οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται η εγκληματική ομάδα που συνελήφθη μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίας Δημογλίδου, οι οκτώ συλληφθέντες είναι νεαρής ηλικίας και οι περισσότεροι δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι είχαν ξεκινήσει τη δράση τους ήδη από τις αρχές του 2022, οργανώνοντας μεθοδικά τις επιθέσεις τους.

Οι αστυνομικές έρευνες δείχνουν ότι τα μέλη της ομάδας προχωρούσαν σε εκτεταμένη προετοιμασία πριν από κάθε χτύπημα, συλλέγοντας πληροφορίες για τους στόχους τους και λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Η μεγάλη ληστεία στην Αιτωλοακαρνανία

Στην εγκληματική οργάνωση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, η μεγάλη ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή της και σε ληστείες τραπεζών σε περιοχές της Αττικής, όπως ο Παπάγου, το Γαλάτσι, η Νέα Χαλκηδόνα και η Νέα Ιωνία, όπου είχε καταγραφεί διπλή ληστεία, αλλά και στα Καλάβρυτα.

Οι Αρχές συνδέουν επίσης την ομάδα με επιθέσεις σε ΑΤΜ με τη μέθοδο της ανατίναξης, καθώς στις έρευνες εντοπίστηκαν πυροκροτητές και άλλα σχετικά ευρήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε αναπτύξει δράση σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, ενώ εμπλεκόταν και σε κλοπές οχημάτων. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ λάμβαναν μέτρα μεταμφίεσης για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία λειτουργούσε ως αρχηγικό μέλος της ομάδας και διέθετε το κρησφύγετο όπου πραγματοποιούνταν οι συναντήσεις και ο σχεδιασμός των ληστειών.

Πώς έγινε η σύλληψη

Η επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Σχίνου Κορινθίας, κοντά στο Αλεποχώρι, ώστε – σύμφωνα με την αστυνομία – να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια πολιτών, καθώς οι κατηγορούμενοι ήταν βαριά οπλισμένοι.

Στο σημείο συνελήφθησαν τα πέντε άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία της Κάτω Τιθορέας, ενώ από παράλληλες επιχειρήσεις στην Αττική συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα που βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν σχεδόν ολόκληρο το ποσό των 219.000 ευρώ που είχε αφαιρεθεί από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η διακριτική παρακολούθηση της ομάδας είχε ξεκινήσει ήδη από το Σάββατο.

Μέχρι στιγμής, στην οργάνωση αποδίδονται:

11 ληστείες σε τράπεζες,

1 απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ,

11 κλοπές μοτοσικλετών,

4 κλοπές αυτοκινήτων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της ομάδας, που εμφανίζονταν ως άνεργοι, εξασφάλιζαν τα προς το ζην από τη συνεχή εγκληματική τους δράση.

Οι δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου:

«Σε συνέχεια των όσων ανέπτυξε ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες με την χρήση ιδιαίτερα βαρέως οπλισμού σε υποκαταστήματα τραπεζών, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απόπειρα έκρηξης σε Α.Τ.Μ και πλαστογραφίες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδος, Λουτρακίου, Αλεποχωρίου και Ζωγράφου Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφίες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2026 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, διαπίστωσαν ότι οι δράστες αποτελούσαν μέλη ήδη διερευνώμενης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από το 2022.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -217.000- ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.

Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

χρηματικό ποσό ύψους -215.345- ευρώ,

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

πέντε χειροβομβίδες,

πέντε πιστόλια,

μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

γάντια σιλικόνης και εργασίας,

εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

πλαστή ταυτότητα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -11- ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, -1- απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, -11- κλοπές μοτοσικλετών και -4- κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις -483.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή».



