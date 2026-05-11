Κάτω Τιθορέα: Ληστεία μαμούθ σε τράπεζα με λεία 200.000 ευρώ

Άγνωστοι μπήκαν με καλάσνικοφ και στη συνέχεια έγιναν καπνός

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα με λεία 200.000 ευρώ.
  • Τρεις ληστές με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν με καλάσνικοφ το πρωί.
  • Οι ληστές παρέμειναν στην τράπεζα για περίπου 30 λεπτά περιμένοντας το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.
  • Μάρτυρες ανέφεραν καθυστερημένη επέμβαση της αστυνομίας.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται στην περιοχή του Παρνασσού.

Στόχος ένοπλων ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα με τους ληστές να φεύγουν με λεία 200.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, όταν τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στην τράπεζας με καλάσνικοφ. Ένας από αυτούς φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι ληστές ήταν απόλυτα ψύχραιμοι. Έμειναν στον χώρο της τράπεζας για περίπου 30 λεπτά, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρονοκαθυστέρησης για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου και στη συνέχεια πήραν τα χρήματα και διέφυγαν με αυτοκίνητο. 

Μάρτυρες έκαναν λόγο για καθυστερημένη επέμβαση της αστυνομίας. 

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να «σαρώνουν τον Παρνασσό και τις πιθανές οδούς διαφυγής. 
 

