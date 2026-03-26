Λουτράκι: Ληστεία στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ – 32.000 ευρώ η λεία

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου το πρωί, με δύο κουκουλοφόρους και καλάσνικοφ.
  • Οι δράστες άρπαξαν 32.000 ευρώ από τρεις κασετίνες που προορίζονταν για ΑΤΜ.
  • Η ληστεία συνέβη λίγο πριν τις 08:00, ενώ υπάλληλοι τροφοδοτούσαν το μηχάνημα.
  • Οι δράστες διέφυγαν με όχημα, πιθανόν με τη βοήθεια τρίτου ατόμου.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνες και εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι, όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή καλάσνικοφ άρπαξαν 32.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 08:00. Τη στιγμή που δύο υπάλληλοι βρίσκονταν  μέσα στο κατέστημα και τροφοδοτούσαν το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), δύο δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, προσέγγισαν και με τη χρήση βαριοπούλων έσπασαν τον υαλοπίνακα της εισόδου. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα και με την απειλή καλάσνικοφ αφαίρεσαν τρεις κασετίνες που είχαν 32.000 ευρώ και προορίζονταν για την τροφοδοσία του μηχανήματος.

Αμέσως μετα οι δράστες επιβιβάστηκαν σε όχημα, το οποίο ήταν δίπλα στο καταστήμα. Μέσα πιθανόν να βρισκόταν ακόμα ένας δράστης και εξαφανίσθηκαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. 

Οι αρχές έχουν πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν ποιο ήταν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών και οι κινήσει που έκαναν πριν εισβάλουν στα ΕΛΤΑ και απειλήσουν τους υπαλλήλους με τα όπλα. 
 

