Μια εβδομάδα γεμάτη έντονες αστρολογικές εξελίξεις και θετικές προοπτικές είναι αυτή που διανύουμε. Η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, δίνοντας έμφαση στη νέα σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου και στις ευκαιρίες που ανοίγονται σε πολλούς τομείς της ζωής.

Η αστρολόγος έκανε λόγο για μια από τις πιο ευνοϊκές περιόδους του Μαΐου, επισημαίνοντας ότι οι πλανητικές όψεις της εβδομάδας δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας, εξέλιξης και σταθερότητας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα διάστημα όπου τα γεγονότα «τρέχουν» με θετικό τρόπο, ενώ ενισχύονται σημαντικά οι ευκαιρίες σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα.

Μια από τις πιο ευνοϊκές εβδομάδες της άνοιξης

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, οι αστρολογικές όψεις της περιόδου δεν είναι απλώς θετικές, αλλά δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την πρόοδο και την εξέλιξη σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

«Έχουμε πάρα πολλές όψεις που είναι ευεργετικές. Είναι ίσως η καλύτερη εβδομάδα του Μαΐου, αλλά και της άνοιξης συνολικά. Όλα κορυφώνονται με τη νέα σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου», σημείωσε.

Η επιρροή του Ταύρου, ενός ζώδιου που συνδέεται με την ύλη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, φέρνει στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με χρήματα, επενδύσεις και πρακτικές αποφάσεις, δίνοντας την ευκαιρία για σημαντικές κινήσεις.

Ευκαιρίες σε επαγγελματικά και οικονομικά

Η αστρολόγος υπογράμμισε πως η εβδομάδα αυτή είναι ιδανική για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε επαγγελματικές συμφωνίες, οικονομικές διαπραγματεύσεις ή νέες αιτήσεις και συνεργασίες.

«Είναι μια καλή εβδομάδα να την αξιοποιήσουμε σε επαγγελματικά, σπουδές και οικονομικά. Ο Ταύρος αφορά την ύλη, άρα και όλα τα οικονομικά ζητήματα, από επενδύσεις μέχρι χρηματοδοτήσεις και συμφωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα σελήνη λειτουργεί ως «αφετηρία» για νέα ξεκινήματα, με επιρροή που μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες, προσφέροντας ευκαιρίες εξέλιξης σε όσους είναι έτοιμοι να τις αξιοποιήσουν.

Η αλλαγή στο τέλος της εβδομάδας

Κλείνοντας τις προβλέψεις της, η Άση Μπήλιου σημείωσε ότι προς το τέλος της εβδομάδας ο Ερμής περνά από τον Ταύρο στους Διδύμους, φέρνοντας αλλαγή ρυθμού, πιο γρήγορες εξελίξεις και έντονη κινητικότητα στην επικοινωνία και την καθημερινότητα.

