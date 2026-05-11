Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο σύζυγό της, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου από την προανάκριση προέκυψε ότι ο σύζυγος της γυναίκας φέρεται να την έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο και να την παρέσυρε.

«Ενημερώθηκε η Αστυνομία από διερχόμενους οδηγούς ότι υπάρχει μια γυναίκα αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Όταν έφτασαν εκεί αστυνομικοί, ήταν στο σημείο ο σύζυγός της, τα τρία ανήλικα παιδιά -κάτω των 7 ετών- επέβαιναν στο όχημα. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ήταν μάρτυρες του περιστατικού. Φαίνεται ότι η γυναίκα βγήκε με κάποιον τρόπο από το αυτοκίνητο εν κινήσει, ο ίδιος φαίνεται ότι έβγαλε από το όχημα εν κινήσει και την παρέσυρε με το όχημα. Αυτό προέκυψε από την προανάκριση, αν και αρχικά προσπάθησε να αναφέρει στους αστυνομικούς ότι μόνη της εξήλθε από το όχημα» είπε στο Mega η κυρία Δημογλίδου.

Σε ερώτηση αν αν ισχύει η πληροφορία ότι το 7χρονο παιδί της οικογένειας που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο είπε ότι «ο μπαμπάς κλώτσησε τη μαμά», η κυρία Δημογλίδου απάντησε:

«Το μεγαλύτερο είναι σε μια ηλικία που μπορεί να περιγράψει αυτά που βλέπει. Καταλαβαίνετε ότι οι αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούν να λάβουν διακριτικά πληροφορίες από τα παιδιά, αλλά υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες».

Ο προφυλακτήρας του ΙΧ, τύπου κλούβα, είχε αποκολληθεί και ο 30χρονος τον είχε βάλει στο πίσω μέρος του οχήματος, ενώ βρέθηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, ματωμένες δαχτυλιές στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα κι αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος.

Οι αρχές έχουν λάβει από το αυτοκίνητο δείγματα DNA και αίματος, ενώ το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμονες κι αναμένεται να περάσει και από έλεγχο ΚΤΕΟ.

Οι αρχές εξετάζουν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταθέσεις συγγενών, αλλά και ενός από τα παιδιά της οικογένειας, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας όσων συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο.

Κρήτη: Οι αντιφάσεις του 30χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έφυγε από το σπίτι του γύρω στις 17:20 το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, το ένα εκ των οποίων είναι μόλις τριών μηνών. Επέβαιναν σε ένα όχημα, τύπου κλούβας και πήγαιναν σε επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος.

Περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος τηλεφώνησε στην πεθερά του ενημερώνοντάς την ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν η γυναίκα έφτασε με συγγενικό πρόσωπο στο σημείο, εντόπισε το ζευγάρι μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του και άρχισε να αναρωτιέται τι μπορεί να μεσολάβησε το χρονικό αυτό διάστημα.

Ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως επέστρεφαν στο σπίτι, γιατί είχαν ξεχάσει κάποια πράγματα για το μωρό, όπως το μπιμπερό και το φαγητό του.

Η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη στο έδαφος. Το μισό σώμα της ήταν στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο μισό στα χόρτα σε αγροτική περιοχή, όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Όπως φέρεται να υποστήριξε ο 30χρονος, ενώ οδηγούσε, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού κι η σύζυγός του εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως η πόρτα ήταν χαλασμένη.

Κρήτη: Μεθυσμένος ο 30χρονος

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, επίσης, ότι ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο Α.Τ. Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Εξετάζεται, επίσης, αν οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Κρήτη: Σε πολύ άσχημη κατάσταση η 28χρονη

Η 28χρονη μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι έχει καταφέρει να ψελλίσει κάποιες λέξεις, όμως μετά βίας ανοίγει τα μάτια της. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να μπορεί να πει κάτι περισσότερο.

Πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της 28χρονης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι το πουκάμισο που φορούσε ήταν σκισμένο από τα αγκάθια και ότι η ίδια έμοιαζε σαν να είχε συρθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα είχε τοποθετήσει το καλάθι με το μωρό μπροστά, ανάμεσα στην ίδια και σον σύζυγό της, ενώ τα δύο μεγαλύτερα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Κρήτη: Η μαρτυρία γιατρού

Την 28χρονη εντόπισε αιμόφυρτη στον δρόμο ένας διερχόμενος γιατρός, ο οποίος σταμάτησε για να βοηθήσει και είδε τον 30χρονο να βρίσκεται από πάνω της.

Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας, ο γιατρός τον ρώτησε γιατί δεν έχει καλέσει ακόμα το ΕΚΑΒ, με εκείνον να του απαντά ότι «θα το έκανε». Ο γιατρός ήταν εκείνος που ειδοποίησε τελικά τόσο το ΕΚΑΒ, όσο και την αστυνομία και η γυναίκα μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Κρήτη: Καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο της 28χρονης φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ότι υπήρχαν περιστατικά έντασης και ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια, με το πιο πρόσφατο επεισόδιο να τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 30χρονος είχε επιτεθεί στο παρελθόν και στην πεθερά του, η οποία είχε μπει μπροστά ώστε να τους χωρίσει από έναν καβγά.