Είναι ένα από τα πιο ανερχόμενους και ταλαντούχους καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής της χώρας του, ο οποίος φέτος κλήθηκε να αντιπροσωπεύσει την Αλβανία στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο λόγος για τον Alis, ο οποίος συνδυάζει την ιδιότητα του τραγουδιστή, του συνθέτη και του στιχουργού, ενώ με την ερμηνεία του στο τραγούδι «Nân» στοχεύει να κερδίσει το κοινό και τις κριτικές επιτροπές, ανεβάζοντας τη χώρα του όσο πιο ψηλά μπορεί στον βαθμολογικό πίνακα της Eurovision.

Όπως είπε ο 24χρονος εκπρόσωπος της Αλβανίας σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα για την ελληνική συμμετοχή και τον Akyla: «Πρέπει να πω ότι λατρεύω την ενέργειά του. Χρειάζομαι λίγο από την ενέργειά του, έστω το 20%, για να τα καταφέρω. Είναι πραγματικά τρελός και λατρεύω το τραγούδι του».

Όπως παραδέχτηκε ο νεαρός καλλιτέχνης, η Eurovision για εκείνον είναι ένα όνειρο που βγαίνει αληθινό και ανυπομονεί να βρεθεί στη σκηνή, ερμηνεύοντας το «Nân» («Μαμά»). Ο Alis θα διαγωνιστεί στο δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision, που θα λάβει χώρα στις 14 Μαΐου στη Βιέννη της Αυστρίας.

Γνωρίζοντας τον Alis Kallaçi - Το βιογραφικό του τραγουδιστή της Αλβανίας

Γεννήθηκε το 2002 στην ιστορική πόλη Σκόδρα της βορειοδυτικής Αλβανίας, είναι 24 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @aliskallaci

Έγινε ευρέως γνωστός με τη συμμετοχή και τη νίκη του στον πέμπτο κύκλο του αλβανικού X-Factor, μία νίκη η οποία δεν ήταν μόνο μια επιβράβευση των φωνιτικών του ικανοτήτων, αλλά και το έναυσμα για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, η οποία εξελίχθηκε με γοργούς ρυθμούς

Η επίσημη δισκογραφική παρουσία του Alis ξεκίνησε μόλις το 2024, με το single «Se te dua». Πρόκειται για μια συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης Αλβανίδα καλλιτέχνιδα Arilena Ara. Αυτή η συνεργασία έδωσε στον Alis αμέσως δημοσιότητα και καλλιτεχνικό κύρος

Το τραγούδι «Nân», με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την Αλβανία στην Eurovision, αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά single της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ο Alis επιθυμεί να αφήσει το δικό του στίγμα στο μουσικό διαγωνισμό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε πρόσφατη συνέντευξή του για το τραγούδι «Nân» («Μαμά»): «Το τραγούδι μου μιλάει για τη λαχτάρα μίας μητέρας, για την αγάπη της, για το πώς περιμένει και πόσο αγωνίζεται για τα παιδιά της όταν φεύγουν για να ξεκινήσουν μία νέα ζωή. Οπότε είναι κάπως από προσωπική εμπειρία στη ζωή μου. Όταν έφυγα από τη Σκόδρα για να πάω στα Τίρανα, δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά η μητέρα μου ένιωσε σαν να πήγα σε άλλη χώρα. Οπότε αυτό αφορά τη λαχτάρα της μητέρας και όλα αυτά».

Τι λένε οι στίχοι του «Nân» («Μαμά»)

(Να ξέρεις ότι η μάνα σας περιμένει)

(Και η μάνα εσάς ξεπροβοδίζει)

(Η μάνα στο κατόφλι, εκεί περιμένει στην πόρτα)

(Δύο εβδομάδες, δύο χρόνια, έφυγε (κ') αυτό το καλοκαίρι)

Η καρδιά πονάει

Και το δάκρυ μετα βίας κρατάει

Εσείς τώρα φεύγετε

Θα δακρύσετε λίγο

Θα ξεχαστείτε

Για μια καλύτερη ζωή, το ξέρω

Ενώ σε μας φαίνεται σαν να βλέπουμε τις σκιές

Στο διάδρομο, να τρέχουν

Ακούμε τις φωνές, ακόμα στην αυλή

Γελάω δυνατά

Ανοίγω το παράθυρο, αλλά κανένας

Δεν είναι εκεί

Παίρνω να στρώσω για να κοιμηθούμε

Σε ντιβάνια και στο δάπεδο

Φωνάζω, κανείς δεν απαντάει

Να ξέρεις ότι η μάνα σας περιμένει

Και η μάνα εσάς ξεπροβοδίζει

Η μάνα στο κατόφλι, εκεί περιμένει στην πόρτα

Δύο εβδομάδες, δύο χρόνια, έφυγε (κ') αυτό το καλοκαίρι

Καθόμαι και θυμάμαι

Αυτό το μέρος που κάποτε δεν ησύχαζε

Ζεστή αταξία

Όλα τα βιβλία στο πάτωμα

Γρήγορα έγινε ψύχρα

Απόλυτη ερημιά

Να ξέρεις ότι η μάνα σας περιμένει

Και η μάνα εσάς ξεπροβοδίζει

Η μάνα στο κατόφλι, εκεί περιμένει στην πόρτα

Δύο εβδομάδες, δύο χρόνια, έφυγε (κ') αυτό το καλοκαίρι

Πότε έρχεσαι, παιδί μου;

Γιατί η προσμονή με μαραίνει

Αλλά μην στεναχωρίεσαι

Η μάνα θα σε περιμένει