Πέθανε ο ιδρυτής της Toi&Moi Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου ενός από τους ιδρυτές της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi, Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλου.
Την απώλειά του έκανε γνωστή η ίδια η εταιρεία, μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας. Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1 μ.μ. την Τετάρτη 13/5», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.