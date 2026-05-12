Πέθανε ο ιδρυτής της Toi&Moi Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος

Είχε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου

Πέθανε Ο Ιδρυτής Της Toi&Moi Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ιδρυτής της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi.
  • Η εταιρεία ανακοίνωσε την απώλειά του μέσω Instagram, εκφράζοντας θλίψη.
  • Αφήνει πίσω του σημαντική κληρονομιά στην ανάπτυξη της εταιρείας και τις αξίες της.
  • Ως φόρο τιμής, όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1 μ.μ. την Τετάρτη 13/5.
  • Ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου ενός από τους ιδρυτές της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi, Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλου. 

Την απώλειά του έκανε γνωστή η ίδια η εταιρεία, μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. 

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας. Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1 μ.μ. την Τετάρτη 13/5», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. 

