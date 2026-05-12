Κοινή παρουσίαση βιβλίων της Ελένης Μανταδάκη και του Μιχαήλ Δούκα

«Γραμμή Άμυνας» και «Χαμένα Κομμάτια» την Πέμπτη 21 Μαΐου στο Θησείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 16:52 Εύβοια: Aνατροπή με τον θάνατο του Στέφανου - «Είναι δολοφονία»
12.05.26 , 16:47 StarLight - Σάκης Καραθανάσης: «Ψάχνουμε κάτι να μας αγγίξει πραγματικά»
12.05.26 , 16:28 Eurovision: Καφές με Καπουτζίδη και Καζάκου λίγο πριν τον Α' Ημιτελικό
12.05.26 , 16:10 TractioN: Ο «μπαμπάς» Βασίλης Μηλιώνης οδηγάει ένα... hot μοντέλο!
12.05.26 , 16:00 Κοινή παρουσίαση βιβλίων της Ελένης Μανταδάκη και του Μιχαήλ Δούκα
12.05.26 , 15:55 Ηράκλειο: Αύριο Τετάρτη απολογείται ο σύζυγος της 28χρονης
12.05.26 , 15:46 Πέθανε ο ιδρυτής της Toi&Moi Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος
12.05.26 , 15:15 Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
12.05.26 , 15:10 Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
12.05.26 , 15:01 Κορίτσια από τη Ρόδο χορεύουν το Ferto
12.05.26 , 15:00 Συνταγή για χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα από τον Νίκο
12.05.26 , 14:48 Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
12.05.26 , 14:42 Στούντιο 4: Γνωστοί παρουσιαστές οι επικρατέστεροι αντικαταστάτες!
12.05.26 , 14:35 Πανελλαδικές και διατροφή: Πώς επηρεάζει την απόδοση των μαθητών
12.05.26 , 14:34 «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»: Άφησαν σημείωμα οι 17χρονες πριν την πτώση
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
«Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»: Άφησαν σημείωμα οι 17χρονες πριν την πτώση
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Survivor: Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου περιγράφει το φρικτό ατύχημα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Βιβλία Μανταδάκη και Δούκα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ξεχωριστή λογοτεχνική συνάντηση φιλοξενούν οι Εκδόσεις Συρτάρι και οι Εκδόσεις Κύφαντα, την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 19:00, στον προαύλιο χώρο των Εκδόσεων Συρτάρι, στο Θησείο, με αφορμή την κοινή παρουσίαση των βιβλίων «Γραμμή Άμυνας» της Ελένης Μανταδάκη και «Χαμένα Κομμάτια» του Μιχαήλ Δούκα.

eleni mantadaki

Δύο συγγραφείς με ξεχωριστές αφηγηματικές φωνές συναντιούνται σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία, στις ανθρώπινες ιστορίες και στη δύναμη των λέξεων να φωτίζουν όσα συχνά μένουν ανείπωτα.

Η Ελένη Μανταδάκη, μέσα από το βιβλίο της «Γραμμή Άμυνας», ξεδιπλώνει μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, εσωτερικές συγκρούσεις και ανθρώπινη ευαισθησία, ενώ ο Μιχαήλ Δούκας, με το μυθιστόρημα «Χαμένα Κομμάτια», παραδίδει μια συγκινητική αφήγηση για τη μνήμη, την απώλεια, τη μητρότητα και τους αόρατους δεσμούς που καθορίζουν τη ζωή μας.

mixail doukas

Για τα βιβλία θα μιλήσουν οι ίδιοι οι συγγραφείς, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη δημιουργική τους πορεία, τις αφορμές πίσω από τη συγγραφή και τις ιστορίες που γέννησαν τα έργα τους.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Μάριος Κυριακού, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για μια βραδιά γεμάτη λογοτεχνία, συναίσθημα και δημιουργικό διάλογο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026
Ώρα έναρξης: 19:00
Προαύλιος χώρος Εκδόσεων Συρτάρι (Ηρακλειδών 29, Θησείο)

Διοργάνωση: Εκδόσεις Συρτάρι & Εκδόσεις Κύφαντα

Λίγα λόγια την «Γραμμή Άμυνας», Ελένη Μανταδάκη

Οι ζωές της Αλίκης και του Άγγελου ενώνονται από αόρατους αλλά πανίσχυρους δεσμούς, σε μια ιστορία αγάπης που γεννήθηκε από το πρώτο βλέμμα και δοκιμάστηκε απέναντι στη μοίρα και στις αντιξοότητες της ζωής. Ένας αδάμαστος έρωτας που τους οδήγησε να χαράξουν τις δικές τους γραμμές άμυνας, να αψηφήσουν το προκαθορισμένο και να επιλέξουν το δικό τους μονοπάτι, αποδεικνύοντας πως η αληθινή αγάπη μπορεί να αντέξει στον χρόνο και να αγγίξει την αιωνιότητα.

Λίγα λόγια για το «Χαμένα Κομμάτια», Μιχαήλ Γ. Δούκας

Μια βαθιά συγκινητική ιστορία για τη μνήμη, τη μητρότητα και τους δεσμούς που δεν σβήνουν ποτέ. Καθώς η Μαργαρίτα βυθίζεται στη λήθη της νόσου Αλτσχάιμερ, η κόρη της, Άννα, καλείται να δώσει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της, μαθαίνοντας τι σημαίνει να γίνεσαι στήριγμα για εκείνον που κάποτε σε κρατούσε όρθιο. Μέσα από μυστικά, σιωπές, χαμένες αναμνήσεις και μια παράλληλη ιστορία που ζητά δικαίωση, τα Χαμένα Κομμάτια συνθέτουν ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα για την απώλεια, την αγάπη και όσα παραμένουν ζωντανά ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να χάνονται.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΒΛΙΑ
 |
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙ
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΦΑΝΤΑ
 |
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
 |
ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΚΑΣ
 |
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ
 |
ΘΗΣΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top