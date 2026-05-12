Μια ξεχωριστή λογοτεχνική συνάντηση φιλοξενούν οι Εκδόσεις Συρτάρι και οι Εκδόσεις Κύφαντα, την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 19:00, στον προαύλιο χώρο των Εκδόσεων Συρτάρι, στο Θησείο, με αφορμή την κοινή παρουσίαση των βιβλίων «Γραμμή Άμυνας» της Ελένης Μανταδάκη και «Χαμένα Κομμάτια» του Μιχαήλ Δούκα.

Δύο συγγραφείς με ξεχωριστές αφηγηματικές φωνές συναντιούνται σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία, στις ανθρώπινες ιστορίες και στη δύναμη των λέξεων να φωτίζουν όσα συχνά μένουν ανείπωτα.

Η Ελένη Μανταδάκη, μέσα από το βιβλίο της «Γραμμή Άμυνας», ξεδιπλώνει μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, εσωτερικές συγκρούσεις και ανθρώπινη ευαισθησία, ενώ ο Μιχαήλ Δούκας, με το μυθιστόρημα «Χαμένα Κομμάτια», παραδίδει μια συγκινητική αφήγηση για τη μνήμη, την απώλεια, τη μητρότητα και τους αόρατους δεσμούς που καθορίζουν τη ζωή μας.

Για τα βιβλία θα μιλήσουν οι ίδιοι οι συγγραφείς, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη δημιουργική τους πορεία, τις αφορμές πίσω από τη συγγραφή και τις ιστορίες που γέννησαν τα έργα τους.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Μάριος Κυριακού, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για μια βραδιά γεμάτη λογοτεχνία, συναίσθημα και δημιουργικό διάλογο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 19:00

Προαύλιος χώρος Εκδόσεων Συρτάρι (Ηρακλειδών 29, Θησείο)

Διοργάνωση: Εκδόσεις Συρτάρι & Εκδόσεις Κύφαντα

Λίγα λόγια την «Γραμμή Άμυνας», Ελένη Μανταδάκη

Οι ζωές της Αλίκης και του Άγγελου ενώνονται από αόρατους αλλά πανίσχυρους δεσμούς, σε μια ιστορία αγάπης που γεννήθηκε από το πρώτο βλέμμα και δοκιμάστηκε απέναντι στη μοίρα και στις αντιξοότητες της ζωής. Ένας αδάμαστος έρωτας που τους οδήγησε να χαράξουν τις δικές τους γραμμές άμυνας, να αψηφήσουν το προκαθορισμένο και να επιλέξουν το δικό τους μονοπάτι, αποδεικνύοντας πως η αληθινή αγάπη μπορεί να αντέξει στον χρόνο και να αγγίξει την αιωνιότητα.

Λίγα λόγια για το «Χαμένα Κομμάτια», Μιχαήλ Γ. Δούκας

Μια βαθιά συγκινητική ιστορία για τη μνήμη, τη μητρότητα και τους δεσμούς που δεν σβήνουν ποτέ. Καθώς η Μαργαρίτα βυθίζεται στη λήθη της νόσου Αλτσχάιμερ, η κόρη της, Άννα, καλείται να δώσει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της, μαθαίνοντας τι σημαίνει να γίνεσαι στήριγμα για εκείνον που κάποτε σε κρατούσε όρθιο. Μέσα από μυστικά, σιωπές, χαμένες αναμνήσεις και μια παράλληλη ιστορία που ζητά δικαίωση, τα Χαμένα Κομμάτια συνθέτουν ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα για την απώλεια, την αγάπη και όσα παραμένουν ζωντανά ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να χάνονται.

