Τιθορέα: Hχητικό ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία - Ούρλιαζαν οι πολίτες

Η στιγμή που φεύγουν οι πάνοπλοι ληστές

11.05.26 , 21:43 Τιθορέα: Hχητικό ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία - Ούρλιαζαν οι πολίτες
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Τιθορέα κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας.
  • Τρεις ένοπλοι ληστές εισέβαλαν την ώρα που έφτανε χρηματαποστολή, με οπλισμό που περιλάμβανε ούζι και καλάσνικοφ.
  • Η λεία τους ανήλθε σε 200.000 ευρώ, ενώ κατά την απόδραση τους έπεσαν χαρτονομίσματα και ένα κινητό τηλέφωνο.
  • Οι ληστές χρησιμοποίησαν μεταμφιέσεις και επικοινωνούσαν με ασυρμάτους για να εκτελέσουν το σχέδιο τους.
  • Η ληστεία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με τον διευθυντή της τράπεζας να κρατείται όμηρος.

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Τιθορέα Φθιώτιδας, όταν μία «επαγγελματική» ομάδα ληστών, με βαρύ οπλισμό και απόλυτη ψυχραιμία, εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας την ώρα που είχε μόλις φτάσει η χρηματαποστολή.

«Πέστε όλοι κάτω»: Ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντωνάκη, έχουν καταγραφεί οι φωνές των τρομοκρατημένων πολιτών, αλλά και οι πάνοπλοι ληστές την ώρα που φεύγουν.

Οι τρεις ληστές, που είχαν πάνω τους ούζι, καλάσνικοφ και πιστόλι, βγήκαν από το υποκατάστημα και πλησίασαν το αυτοκίνητο διαφυγής στο διπλανό στενό. Ο ένας κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του το οπλοπολυβόλο, ενώ οι συνεργοί του μετέφεραν τη λεία, που φτάνει τις 200.000 ευρώ.

Στη βιασύνη τους, μάλιστα, τους έπεφταν χαρτονομίσματα, αλλά και ένα κινητό. Ένας έσκυψε, άρπαξε το κινητό και άφησε τα πενηντάευρα στην άσφαλτο.

Ένοπλη ληστεία στην Τιθορέα Φθιώτιδας

Κατά τη διαφυγή των ληστών, τους έπεφταν τα χαρτονομίσματα στον δρόμο 

 

Η μεταμφίεση του «κουτσού» και η ομηρία

Όλα ξεκίνησαν στις 10 το πρωί. Δύο άτομα μπήκαν στην τράπεζα. Ο ένας κρατούσε μαγκουράκι και προσποιούταν ότι κουτσαίνει, για να μην κινήσει υποψίες. Φορούσαν περούκες, μαντήλια, καπέλα και επικοινωνούσαν με ασυρμάτους.

Μόλις πέρασαν την πόρτα, η μεταμφίεση έδωσε τη θέση της στην απειλή των όπλων.

«Περίμεναν να ανοίξει και το χρηματοκιβώτιο αρκετή ώρα... Πήραν τον διευθυντή και τον κατέβασαν στο υπόγειο... Τους πήρε κανένα εικοσάλεπτο ο χρονοδιακόπτης», περιέγραψε μάρτυρας. 

Ενώ η ληστεία ήταν σε εξέλιξη, εμφανίστηκε ο τρίτος της ομάδας: ψηλός, με φαρδιά ρούχα και το πουκάμισο έξω από το παντελόνι. Μπήκε μέσα, έδωσε το σύνθημα και βγήκε στην πόρτα. Όπλισε το ούζι μπροστά στα μάτια των περαστικών.

Οι ληστές δεν επέλεξαν τυχαία το συγκεκριμένο υποκατάστημα, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Παρνασσού. Είχαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, ώστε να εξαφανίσουν όλα τα ίχνη τους.

