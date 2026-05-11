Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 11/5/2026 στο Star, ο Δημήτρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο super market», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Δυστυχώς ο Δημήτρης ήταν πολύ άτυχος στην επιλογή των γραμμάτων κι από αυτά που είπε, στον πίνακα εμφανίστηκε μόνο το Κ!

Αν κι είναι πολύ δύσκολος ο γρίφος, εσύ έχεις κάποια ιδέα!

