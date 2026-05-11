Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας τα αυξημένα κρούσματα φυματίωσης, που καταγράφηκαν σε εργάτες γης από το Νεπάλ σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.
Τα κρούσματα φυματίωσης έχουν εντοπιστεί σε περιοχές της Αχαΐας, της Μανωλάδας και της Αμαλιάδας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τις επόμενες ώρες αναμένεται στην Πάτρα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη ιχνηλάτηση των επαφών των ασθενών, ενώ στις στενές επαφές χορηγείται προληπτική φαρμακευτική αγωγή.
Οι αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για πρωτοφανή αριθμό κρουσμάτων για την περιοχή.
Η φυματίωση δεν έχει στις μέρες μας κίνδυνο για τη ζωή εφόσον όμως διαπιστωθεί έγκαιρα και χορηγηθεί ισχυρή αντιβίωση. Όμως επειδή μεταδίδεται μέσω του αέρα απαιτείται προσοχή .
