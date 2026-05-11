Συναγερμός για τα κρούσματα φυματίωσης σε Ηλεία και Αχαΐα

Στην Πάτρα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

Αυξημένα κρούσματα φυματίωσης σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένα κρούσματα φυματίωσης εντοπίστηκαν σε εργάτες γης από το Νεπάλ σε Ηλεία και Αχαΐα.
  • Τα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε Μανωλάδα και Αμαλιάδα.
  • Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται στην Πάτρα για συντονισμό των ενεργειών με τις τοπικές αρχές.
  • Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση επαφών και χορήγηση προληπτικής αγωγής στις στενές επαφές.
  • Πρωτοφανής αριθμός κρουσμάτων για την περιοχή, απαιτείται προσοχή λόγω της αερομεταδοτικότητας.

Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας τα αυξημένα κρούσματα φυματίωσης, που καταγράφηκαν σε εργάτες γης από το Νεπάλ σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.  

Τα κρούσματα φυματίωσης έχουν εντοπιστεί σε περιοχές της Αχαΐας, της Μανωλάδας και της Αμαλιάδας.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τις επόμενες ώρες αναμένεται στην Πάτρα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Συναγερμός για τα κρούσματα φυματίωσης σε Ηλεία και Αχαΐα 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη ιχνηλάτηση των επαφών των ασθενών, ενώ στις στενές επαφές χορηγείται προληπτική φαρμακευτική αγωγή.  

Οι αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για πρωτοφανή αριθμό κρουσμάτων για την περιοχή. 

Η φυματίωση δεν έχει στις μέρες μας κίνδυνο για τη ζωή εφόσον όμως διαπιστωθεί έγκαιρα και χορηγηθεί ισχυρή αντιβίωση. Όμως επειδή μεταδίδεται μέσω του αέρα απαιτείται προσοχή . 

