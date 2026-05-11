Ο Γιώργος Μυλωνάκης πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και θα συνεχίσει την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Happy Day, μίλησε δημόσια για τις 26 δύσκολες ημέρες νοσηλείας του κι ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια.

Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μέσα από τα προφίλ της στα social media, περιέγραψε το τέλος της νοσηλείας στη ΜΕΘ και τη συνέχεια της θεραπείας. Σε αυτά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους του Ευαγγελισμού, καθώς και προς φίλους και γνωστούς που στάθηκαν στο πλευρό τους.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού - από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δε θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

«Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή κι αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα», έγραψε σε Facebook & Instagram

Γιώργος Μυλωνάκης: Η επίσημη ιατρική ενημέρωση

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γεώργιος Μυλωνάκης εξήλθε σήμερα 11 Μαΐου 2026 από τη ΜΕΘ του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός». Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και ότι κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν επισημαίνεται επίσης ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε επί 26 ημέρες στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού». Η μεταφορά του στη Γερμανία θα γίνει σε κέντρο αποκατάστασης που είναι εξειδικευμένο για την περίπτωσή του.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πολυήμερη παρουσία Γιώργου Μυλωνάκη στο νοσοκομείο

Το θέμα της παραμονής της Τίνας Μεσσαροπούλου δίπλα στον σύζυγό της βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των αναφορών. Όπως καταγράφεται, η δημοσιογράφος βρισκόταν καθημερινά στον Ευαγγελισμό από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με μοναδικά διαλείμματα για την παρουσία της στο σπίτι και τη φροντίδα των δύο παιδιών της.

Όσοι επισκέπτονταν τη ΜΕΘ για να συμπαρασταθούν στον Γιώργο Μυλωνάκη συναντούσαν εκεί την Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία τους ενημέρωνε για την κατάσταση της υγείας του. Στα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια παρέμεινε ψύχραιμη, αποφασιστική και αισιόδοξη.

Η ίδια, μέσα από την ανάρτησή της, επέλεξε να σταθεί στη δύναμη του συζύγου της, στην προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού και στη στήριξη που δέχτηκε η οικογένεια σε μια περίοδο που διήρκεσε 26 ημέρες στη ΜΕΘ.