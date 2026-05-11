Eurovision 2026: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το Τιρκουάζ Χαλί

Όλα τα highlights, όπως τα κατέγραψε η Αθανασία Βογιάρη για το star.gr

Στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη 12/5, στη Wiener Stadthalle, θα εμφανιστεί ο Akylas

Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η γενική πρόβα τou Ferto με τους eurofans να περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να δουν τι έχει ετοιμάσει η ελληνική αποστολή.

Χθες, οι αποστολές των χωρών περπάτησαν στο Τιρκουάζ Χαλί, το οποίο σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη του μουσικού θεσμού. Ο Akyla ήταν ένας από τους εκπροσώπους που έκλεψαν τις εντυπώσεις, τόσο με τη θετική του ενέργεια όσο και με το ιδιαίτερο σύνολό του, εμπνευσμένο από τον Μικρό Πρίγκιπα.

Η ανταποκρίτρια του star.gr στη Βιέννη, Αθανασία Βογιάρη, κατέγραψε αποκλειστικές στιγμές από το Τιρκουάζ Χαλί που δεν είδαμε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Οι Bandidos do Cante «ζέσταναν» από νωρίς το κοινό, ερμηνεύοντας ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι «Rosa», με το οποίο θα εκπροσωπήσουν την Πορτογαλία στον φετινό διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή με το κόκκινο φόρεμά της ήταν η Linda Lampenius, η οποία μαζί με τον Pete Parkkonen διεκδικούν τη νίκη για λογαριασμό της Φινλανδία. Κρατώντας αγκαζέ τον παρτενέρ της, η καταξιωμένη βιολονίστρια χαιρετούσε χαμογελαστή τον κόσμο και τους φωτογράφους.

Ο SIMON, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής, αναμένεται να παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό outfit reveal κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Ο Alis, που θα εκπροσωπήσει την Αλβανία με το τραγούδι «Nan», επέλεξε για την περίσταση ένα total white look, το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Το κομμάτι του είναι μια δυναμική μπαλάντα, που αναφέρεται στη μετανάστευση, τα συναισθήματα της ξενιτιάς και τη σχέση με τη μητέρα.

Την ίδια ώρα, ο Akyla παραμένει σταθερά στις υψηλές θέσεις των στοιχημάτων, με τους Έλληνες να ελπίζουν σε μια μεγάλη διάκριση, θυμίζοντας τις ένδοξες στιγμές του 2005, όταν η Έλενα Παπαρίζου χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα με το «My Number One».

Την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε μια πρώτη γεύση από τη σκηνική παρουσία του «Ferto». Στο βίντεο των 30 δευτερολέπτων βλέπουμε τον συνδυασμό εντυπωσιακών visuals με ρεαλιστικά props, τα οποία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας αισθητική εμπνευσμένη από τον κόσμο των video games.

