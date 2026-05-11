Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια της εταιρείας Τsanos

«Μην τα καταναλώνετε»

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί Κουλούρια Τsanos - Μην Τα Καναταλώνετε
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια της εταιρείας Τsanos λόγω ανίχνευσης αλλεργιογόνων ουσιών.
  • Η ανάκληση αφορά την παρτίδα Lot 1107626 με ημερομηνία ανάλωσης πριν από 28/12/26.
  • Η παρουσία φουντουκιού ανιχνεύτηκε χωρίς να δηλώνεται στην επισήμανση του προϊόντος.
  • Οι καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στα φουντούκια καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν.
  • Διεξάγονται έλεγχοι για την ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια της εταιρείας Τsanos, αφού εντοπίστηκαν αλλεργιογόνες ουσίες. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμο», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Κουλούρια» με ημερομηνία 
ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/12/26.

Αφορά την παρτίδα με αριθμό Lot 1107626, συσκευασίας καθαρού βάρους 300g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από 
την EYΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια της εταιρείας Τsanos

Το προϊόν εξετάστηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του  Ε.Φ.Ε.Τ. και ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (φουντούκι), η οποία δε δηλώνεται στην επισήμανση.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. 

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν

