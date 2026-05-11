Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Ζητά διόρθωση για τραπεζικούς λογαριασμούς

«Δηλώνονται συνεχώς αλλά δεν συμπεριελήφθησαν λόγω αμέλειας του λογιστή»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, θα διορθώσει τη δήλωση Πόθεν Έσχες του για το 2024.
  • Λόγω αμέλειας του λογιστή του, δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό.
  • Ο Ανδρουλάκης ενημέρωσε την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής για την παράλειψη.
  • Δηλώνει ότι οι λογαριασμοί του είναι γνωστοί και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.
  • Θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη διόρθωση των παραλείψεων.

Σε διόρθωση της δήλωσης Πόθεν Έσχες του  για τη χρήση του 2024 θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς λόγω αμέλειας του λογιστή του,   δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. 

To πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών

Συγκεκριμένα σε επιστολή του ο κ. Ανδρουλάκης προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής Αθανάσιο Μπούρα,  αναφέρει: 

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.
 

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Πόθεν Έσχες: Νέα πλατφόρμα με αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων
 

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.
 

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με  εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης». 
 

