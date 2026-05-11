Μορφούλα Ιακωβίδου: «Έγινε δύο-τρεις φορές η πρόταση γάμου. Γίναμε φίλοι»

Η «Αχαριστία» που δε συγχωρεί και η συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη

Πρώτη Δημοσίευση: 11.05.26, 18:01
Η Μορφούλα Ιακωβίδου αποκλειστικά στο star.gr

Τη Μορφούλα Ιακωβίδου, συνάντησαν η Κατερίνα Καραγιάννη και το star.gr και η τραγουδίστρια μίλησε για το νέο της τραγούδι «Αχαριστία» σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη, τη σχέση με τον αδερφό της Πέτρο Ιακωβίδη, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Μορφούλα: Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη

«Η αχαριστία είναι από τα μεγαλύτερα red flags»

Με αφορμή το νέο της τραγούδι «Αχαριστία», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Records, η Μορφούλα Ιακωβίδου μίλησε για τη σημασία που δίνει στην εκτίμηση και τον σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις. «Νομίζω ότι η αχαριστία είναι από τα πιο σημαντικά red flags και εγώ προσωπικά δεν τη συγχωρώ εύκολα. Βασικά δεν τη συγχωρώ καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον Γιώργο Σαμπάνη και τη στιχουργό Ελένη Γιαννατσούλια για το νέο της κομμάτι. «Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σαμπάνη και την κυρία Ελένη Γιαννατσούλια γιατί για μένα είναι ένα διαμάντι αυτό το τραγούδι. Όταν έγινε η πρόταση, μου κόπηκαν τα πόδια γιατί δεν παύει να είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Ήταν μια συνεργασία που ήθελα πάντα να κάνω. Μου ταιριάζει πολύ σαν άνθρωπος ο Γιώργος Σαμπάνης και είναι ντόμπρος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό», ανέφερε.

Η σχέση με τον αδερφό της Πέτρο Ιακωβίδη

Πέτρος Ιακωβίδης-Μορφούλα Ιακωβίδου

 Πέτρος Ιακωβίδης-Μορφούλα Ιακωβίδου/ NDP

Η κουβέντα φυσικά, δε θα μπορούσε να μην πάει και στον Πέτρο Ιακωβίδη, με τη Μορφούλα να μιλά με ιδιαίτερη αγάπη για τη σχέση τους.
«Δεν παύει να είναι για μένα ο Πέτρος, ο αδερφός μου. Ξέρω ότι εκεί είναι η πιο αληθινή απάντηση που θα πάρω στις συμβουλές. Είμαστε πολύ κοντά ηλικιακά, είχαμε κοινά ενδιαφέροντα με τη μουσική και κάναμε πάρα πολλή παρέα. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό το ότι είναι μεγαλύτερος και αγόρι. Με έπαιρνε παντού μαζί του», ανέφερε, ενώ μόλις έκλεισε η κάμερα παραδέχτηκε ότι είναι «ερωτευμένη» με τον αδερφό της.

Το viral βίντεο με τον πατέρα τους

Η τραγουδίστρια σχολίασε και το viral βίντεο στο TikTok, όπου ο πατέρας τους παραπονιέται πως ο Πέτρος αφιερώνει τραγούδια μόνο στη μητέρα τους. «Το βίντεο έγινε στην πλάκα. Η μαμά είναι πιο κοινωνική και πιο συχνά στην Αθήνα. Ο μπαμπάς δεν έρχεται εύκολα, όσες φορές κι αν τον φωνάξουμε», είπε γελώντας.

 

@zene_blonde Η αγάπη μεταξύ τους 🥹😭❤️ @Petros Iakovidis @Morfoula @Xrysa Iakovidou #mpouzoukia#viral#iakovidis#skg#tiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - zene_blonde

 

Οι προτάσεις γάμου πάνω στη σκηνή

Η Μορφούλα Ιακωβίδου αποκάλυψε πως έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις γάμου πάνω στη σκηνή, ειδικά στην Κρήτη. Φυσικά, όσα συνέβησαν ήταν χιουμοριστικά και όχι αληθινές προτάσεις γάμου. «Δεν έγινε ποτέ με τρόπο που να με κάνει να νιώσω άβολα. Ήταν πολύ κολακευτικό. Τελικά γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι», εξήγησε.

 

@mixaliskou7 Τη 3η φορα θα ερθω με δαχτυλιδι @Morfoula τι αλλο να κανω σπαθια να καταπιω ? 💍🧿🫶#tik_tok #viral_video #tiktokviral #tiktoknews #crete#ammoudi #αστεια #γαμος #weddingdrama #σχεσεις @morfoulaiakovidou_fanss @morfoula iakovidou fans ♬ πρωτότυπος ήχος - mixaliskou7

 

