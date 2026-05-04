Η Μορφούλα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική πορεία της μέσα από το νέο τραγούδι «Αχαριστία» στο οποίο συνεργάζεται με δύο σπουδαίους δημιουργούς, τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελένη Γιαννατσούλια.

Η «Αχαριστία», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ένα ανεβαστικό τσιφτετέλι με τη «μαγική» χροιά της Μορφούλας. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια, δύο δημιουργοί που έχουν υπογράψει μεγάλες επιτυχίες και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη δισκογραφική πορεία επιτυχημένων καλλιτεχνών.

Η «Αχαριστία», που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον μέσα από τα social media και την πρώτη ραδιοφωνική της μετάδοση, μεταφέρεται στο YouTube με ένα σαγηνευτικό music video που υπογράφει ο Tasos Xiarcho και στο οποίο η Μορφούλα «ξεδιπλώνει» την πιο γοητευτική πλευρά της με fashion εμφανίσεις και άκρατη θηλυκότητα.

Την ίδια ώρα, η ταλαντούχα και πάντα εντυπωσιακή Μορφούλα συνεχίζει τις live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

