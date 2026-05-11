Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του - Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βελτίωση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.
  • Εξήλθε από τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 'Ευαγγελισμός' στις 11 Μαΐου 2026.
  • Οι γιατροί κρίνουν σκόπιμη τη μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης.
  • Η κλινική του κατάσταση έχει βελτιωθεί σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Όπως αναφέρεται, βγήκε σήμερα 11 Μαΐου 2026 από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, με τους γιατρούς να κρίνουν ότι μπορεί πλέον να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχεια της νοσηλείας του.

Aναλυτικά του ιατρικό ανακοινωθέν: 

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

