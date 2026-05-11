Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Όπως αναφέρεται, βγήκε σήμερα 11 Μαΐου 2026 από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, με τους γιατρούς να κρίνουν ότι μπορεί πλέον να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχεια της νοσηλείας του.

Aναλυτικά του ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».