Eurovision 2026: Είδαμε την πρόβα του Akyla - Πώς θα εμφανιστεί στη σκηνή;

Eurovision 2026: Είδαμε την πρόβα του Akyla - Πώς θα εμφανιστεί στη σκηνή;
Δείτε το ρεπορτάζ της Αθανασίας Βογιάρη, απεσταλμένης του Star.gr στη Βιέννη

  • Η πρόβα του Akyla στη Eurovision 2026 εντυπωσίασε τους δημοσιογράφους, με την Ελλάδα να θεωρείται φαβορί για τη νίκη.
  • Η εμφάνιση περιλαμβάνει οπτικά εφέ και μηνύματα κατά του υπερκαταναλωτισμού.
  • Ο Ακύλας συνεργάζεται με χορευτές που ενσαρκώνουν κλασικούς ελληνικούς χαρακτήρες.
  • Η κορύφωση της εμφάνισης περιλαμβάνει εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και χορό.
  • Τα στοιχήματα για την ελληνική συμμετοχή εκτοξεύτηκαν μετά την πρόβα.

Μετά την ολοκλήρωση της dress rehearsal, το συμπέρασμα είναι ένα: Η Ελλάδα πάει ολοταχώς για τη νίκη! Ο Akylas κι η ομάδα του παρουσίασαν ένα πολυσύνθετο, οπτικά πλούσιο κι άρτια δουλεμένο act που άφησε άναυδους τους δημοσιογράφους στο Press Center της φετινής Eurovision.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αθανασίας Βογιάρη που βρίσκεται για λογαριασμό του Star.gr στη Βιέννη, όλα ξεκινούν τη στιγμή που ο Ακύλας πατάει το play, μένοντας αρχικά μόνος στη σκηνή και βγάζοντας το μπουφάν του για να δώσει το σύνθημα της έναρξης. Η εμφάνιση του χορευτή Κωνσταντίνου Μακρυπίδη, ντυμένου με την εμβληματική αμφίεση της ελληνικής αποστολής του 2005 και της Έλενας Παπαρίζου και του My Number One, φέρνει μια νοσταλγική νότα, ειδικά όταν πέφτει στο έδαφος για να αναπαραστήσουν μαζί με τον Akyla το περίφημο σχήμα της λύρας με τις τιράντες.

Η συνέχεια είναι οπτικά καταιγιστική, καθώς ειδικά εφέ δημιουργούν γύρω από τον καλλιτέχνη μια δίνη από αντικείμενα και χρήματα. Ο Akylas προσπαθεί να τα πιάσει, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα κατά του υπερκαταναλωτισμού και της αέναης δίψας για υλικά αγαθά. Καθώς διασχίζει τη σκηνή με ένα πατίνι, το μεγάλο prop μεταφέρεται στο κέντρο και χωρίζεται σε τρεις διακριτούς χώρους. Στον πρώτο, η Παρθένα Χοροζίδου υποδύεται την κλασική Ελληνίδα γιαγιά που πλέκει φορώντας πορτοκαλί και μαύρα, συμμετέχοντας σε έναν ιδιαίτερο χορό με τον Akyla. Δίπλα της, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης στέκεται ως ζωντανό άγαλμα της ελληνικής αρχαιότητας, ενώ στον τρίτο χώρο ο Χρήστος Νικολάου, βαμμένος εξ ολοκλήρου με χρυσό χρώμα, ενσαρκώνει την έννοια του απόλυτου πλούτου.

Η κορύφωση έρχεται στη γέφυρα του τραγουδιού, όταν ο Akylas εμφανίζεται στην κορυφή της κατασκευής για να τραγουδήσει τους στίχους που απευθύνονται στη μητέρα του, ενώ την ίδια στιγμή οι αγγλικοί στίχοι κατακλύζουν την οθόνη. Η κάθοδός του γίνεται με έναν εντυπωσιακό τρόπο, καθώς γλιστρά σε έναν μεταλλικό στύλο θυμίζοντας κινήσεις pole dancing.

Στο φινάλε, ο καλλιτέχνης προχωρά στον κεντρικό διάδρομο ενώ οι τρεις χαρακτήρες τον καταδιώκουν φωνάζοντας ρυθμικά Ferto mou, πριν ενωθούν όλοι μαζί σε έναν τελικό χορό. Η αντίδραση των δημοσιογράφων ήταν πρωτοφανής, με την πρόβα να αποσπά το πιο θερμό χειροκρότημα που έχει ακουστεί μέχρι τώρα στη φετινή διοργάνωση.

Αμέσως μετά τη γενική πρόβα, τα στοιχήματα για την ελληνική συμμετοχή εκτοξεύτηκαν, με το Ferto να είναι το απόλυτο φαβορί!

