Γιώργος Μυλωνάκης: Το μήνυμα που του έστειλε η Τίνα λίγο πριν λιποθυμήσει

To μήνυμα που έστειλε η Τίνα Μεσσαροπούλου στον σύζυγό της Γιώργο Μυλωνάκη λίγες ώρες πριν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια του πρωϊνού καφέ στο Μαξίμου και μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος στην εκπομπή «Happy Day».

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, η Τίνα ήθελε να μάθει πώς πήγε η συνάντηση με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

«Η Τίνα είναι πάνω απ’ όλα ρεπόρτερ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι την ώρα της συζήτησης για τον Μακάριο Λαζαρίδη, “σηκώνει το τηλέφωνο και του στέλνει… δευτερόλεπτα πριν το πάθει”. Όπως είπε, το μήνυμα ήταν: «Τι γίνεται με Μακάριο;», με τον ίδιο να απαντά: «Όλα καλά» αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου ενημερώθηκε για το λιποθυμικό επεισόδιο του συζύγου της χθες το πρωί όταν ήταν στον αέρα της εκπομπής Happy Day και έτρεξε αμέσως στο πλευρό του συζύγου της.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη αλλά σταθερή.

