Σταθεροποιημένη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η γρήγορη μεταφορά του στον Ευαγγελισμό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υφυπουργός Αντώνης Μυλωνάκης διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.
  • Διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση εμβολισμού.
  • Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, με τα πρώτα 24ωρα να είναι κρίσιμα.
  • Η γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο και οι επιτυχείς ιατρικές παρεμβάσεις ήταν καθοριστικές.
  • Συγγενείς, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα επισκέπτονται τον κ. Μυλωνάκη στο νοσοκομείο.

Τα νεότερα από την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ  Αντώνη Μυλωνάκη μετέδωσε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός  η συντάκτρια υγείας του Star Άννα Λίτινα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Ο κ. Μυλωνάκης διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη, για να διαπιστωθεί ότι είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο για την αντιμετώπιση του οποίου υποβλήθηκε σε επέμβαση εμβολισμού.   

Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε η δημοσιογράφος του Star, η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνακη  κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Σύμφωνα με τους γιατρούς τα πρώτα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα αλλά ο εμβολισμός του ανευρύσματος αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Τι μετέδωσε η Ά. Λίτινα από τον Ευαγγελισμό για την κατάσταση της υγείας του Γ. Μυλωνάκη

Την επέμβαση έκανε ο επεμβατικός νευροακτινολογος Ευτυχιος Αρχοντάκης ο οποίος κλήθηκε εσπευσμένα από τον Ερυθρό Σταυρό στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.  Η σύζυγος του Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έχει φύγει στιγμή από το νοσοκομείο και ενημερώνεται συνεχώς από τους γιατρούς.

Κάθε ώρα και ημέρα που περνάει πάντως  είναι στα υπέρ του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η γρήγορη μεταφορά του από το Μέγαρο Μαξίμου στον Ευαγγελισμό, αλλά και οι παρεμβάσεις του ιατρικού προσωπικού που ήταν απόλυτα πετυχημένες. 

Θα χρειαστούν βέβαια, δύο με τρεις εβδομάδες για να έχουν οι γιατροί πλήρη εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού. Με δεδομένο επίσης ότι ο κ. Μυλωνάκης είναι ιδιαίτερα αγαπητός από το πρωί συρρέουν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός  συγγενείς, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα.
 

