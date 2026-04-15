Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

«Έγινε εμβολισμός του ανευρύσματος. Είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ»

Πρώτη Δημοσίευση: 15.04.26, 14:18
Γιώργος Μυλωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη/ ρεπορτάζ Άννας Λίττινα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
  • Η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.
  • Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.
  • Ο Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
  • Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.
  • Ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο για ενημέρωση.

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη σήμερα το πρωί κι ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, στο οποίο έγινε εμβολισμός και τώρα ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης/ ΙΝΤΙΜΕ Ζάχος Γιώργος

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γρηγορόπουλος Αναστάσιος, μιλώντας στους δημοσιογράφους επανέλαβε πως η κατάσταση του κ.Μυλωνάκη είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. «Έγινε εμβολισμός του ανευρύσματος, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, για λόγους ιατρικού απορρήτου. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ», σημείωσε.

«Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα», λένε οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίττινα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο, γύρω στις 09:30 το πρωί της Τετάρτης 15/4. Μετά τις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

O Κυριάκος Μητσοτάκης στο νοκοκομείο Ευαγγελισμός/ ΙΝΤΙΜΕ Λιάκος Γιάννης

Ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έφτασαν αργότερα στο νοσοκομείο και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

«Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του λεγόμενου "πρωινού καφέ" και ενώ συζητούσαμε μεταξύ μας», είπε στον Real FM, o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

